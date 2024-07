Tessera sanitaria, puoi buttarla nel cestino: sono tutte invalidate | Ecco come scaricare i farmaci

Novità su documenti fondamentali, presto non servirà più portare con sé la tessera sanitaria, ecco come fare per ottenere i medicinali.

La tessera sanitaria è uno strumento necessario per accedere a tutti i servizi del sistema sanitario nazionale: un documento che serve per poter essere registrati e soprattutto rimborsati dallo stato.

La tessera e il codice fiscale sono fondamentali, eppure, grazie ad alcune novità decise dal Governo vigente, a breve non saranno più necessari per poter acquistare farmaci da portare poi in detrazione.

Siamo in una fase, infatti, in cui la PA e tutti i suoi servizi stanno diventando sempre più digitalizzati, un grande vantaggio che permette di sfoltire o persino eliminare file agli sportelli e condurre quasi tutte le procedure comodamente da casa propria grazie a strumenti come la firma digitale, la carta di identità elettronica (CIE) o lo Spid, di cui sembra prossima la disattivazione.

Qualcosa di simile sta accadendo per tutti i documenti cartacei, dalla patente alla tessera sanitaria, appunto: grazie alle nuove tecnologie disponibili sarà possibile non portare nessun documento con sé.

Un portafoglio digitale per evitare di portare con sé i documenti cartacei

Capita spesso di dimenticare qualche documento a casa, una dimenticanza che talvolta può rivelarsi critica, ad esempio impedendo all’utente di inserire il proprio codice fiscale quando si comperano dei medicinali.

Per questo motivo e per snellire le scartoffie, lo Stato sta mettendo appunto il cosiddetto IT Wallet, un portafoglio digitale che contiene tutti i documenti fondamentali che valgono come quelli cartacei: al momento il test è in esecuzione e alcuni utenti ne stanno testando l’efficacia.

Portafoglio digitale, mai più ingombri quando si esce, basta il telefono

Grazie all’istituzione dell’IT Wallet, avremo sempre con noi grazie allo smartphone non solo la tessera sanitaria, ma anche la carta d’identità, la patente, oltre che le varie carte di credito.

Si prevede che entro qualche anno, se il sistema ha successo, allora il portafoglio fisico non esisterà più, e si avrà bisogno unicamente del cellulare che conterrà ogni tipo di documento e metodo di pagamento. Il progetto che prevede l’attivazione di IT Wallet per tutti avrà la sua piena funzionalità con tutta probabilità a partire dal gennaio 2025: eppure già a partire dal prossimo 15 luglio sarà disponibile, ma solamente per alcune persone sorteggiate, la sua versione di prova.