Tips voor een dagje uit Leuke ideeen, korting en acties voor dagjes uit

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Je salaris en bonus worden bij elkaar opgeteld en verdeeld over drie belastingschijven. Alle bonussen worden gezien als loon uit dienstbetrekking en zijn volledig belastbaar via de loonheffing. Een bonus is een extra beloning bovenop je vaste salaris voor behaalde prestaties of resultaten. Dit komt omdat bonussen in Nederland worden belast volgens dezelfde regels als je reguliere salaris en vaak in de hoogste belastingschijf terechtkomen. Lees alles over belastingschijven, het bijzonder tarief, uitzonderingen en praktische tips om je bonus fiscaal slim te benutten. Lees de voorwaarden dus vóórdat je een bonus activeert.

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