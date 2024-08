Tragedia Roberto Benigni, l’uscita in barca si trasforma in tragedia: ricovero immediato in ospedale | Non ha potuto fare nulla ù

Tra successo e nostalgia, spunta fuori un evento drammatico che poteva costare caro al noto Roberto Benigni: i dettagli.

Roberto Benigni: un nome che evoca emozioni profonde e immagini indelebili nel cuore degli amanti del cinema. Con capolavori come ‘La vita è bella’, Benigni ha saputo toccare le corde più intime dell’animo umano, celebrando la bellezza della vita anche nei momenti più oscuri della storia. Il suo genio si è espresso nella recitazione, nella regia, nell’adattamento di classici come ‘Pinocchio’, e nelle sue lezioni su Dante e la Divina Commedia, che hanno affascinato generazioni.

Negli ultimi anni, la sua presenza si è fatta più discreta. Nonostante il suo indiscusso talento, Benigni ha scelto una pausa riflessiva, lontano dai riflettori. Tuttavia, durante la consegna del dottorato honoris causa in Belle Arti, ha rivelato il desiderio di tornare al cinema. Spinto dalle recenti opere dei suoi colleghi, come ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone e ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, Benigni ha infatti sentito riaccendersi la voglia di creare. In questa occasione ha dichiarato di voler realizzare un piccolo film, un’opera intima che possa offrire agli italiani un momento di serenità in un mondo complesso e inquieto.

“Mi piacerebbe tanto fare un film. – ha ammesso – Mi spinge sempre più anche il fatto che al cinema escano tante cose belle e allora viene voglia di farle anche a te”. Se ciò si avverasse, sarebbe un regalo per milioni di persone. La sua vita privata, nel frattempo, prosegue con la donna divenuta da tempo la sua musa ispiratrice.

La vita privata: l’amore eterno con Nicoletta Braschi

Dietro il grande artista, c’è sempre stata Nicoletta Braschi. L’incontro tra Roberto e Nicoletta avvenne nel 1983, sul set di ‘Tu mi turbi’. Da quel momento, le loro vite si intrecciarono in un legame indissolubile, sia sul piano personale che professionale.

Il loro amore culminò nel matrimonio, celebrato il 26 dicembre 1991, in una cerimonia intima a Cesena, la città natale di Nicoletta. Da quel giorno, Nicoletta è diventata la musa di Roberto, comparendo in tutti i suoi film. Secondo molti, questo legame ha influenzato il grande lavoro di Benigni, che ha saputo trasmettere nelle sue opere l’intensità e la passione di un amore autentico e duraturo.

Sebbene ad oggi la vita privata di Benigni non sia più al centro dell’attenzione, non molto tempo fa un evento spiacevole ha messo in allerta tutti i fan dell’attore. Ecco cosa è successo.

L’incidente in barca: attimi di panico per l’attore

Nel 2018, un episodio ha scosso tutti, compreso Benigni stesso che ha visto la sua vita appesa ad un filo di un rasoio. Durante una vacanza in Sardegna, mentre era in mare con il suo gommone, una manovra errata ha causato una brusca caduta dell’attore. Il regista, sessantaseienne, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari, dove è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia. Fortunatamente, si è ripreso senza bisogno di interventi chirurgici, e seppur con qualche frattura alla costola, ha lasciato presto l’ospedale in poco tempo.