Triplo comunicato, il Ministero lancia l’allarme: non mangiare questo prodotto mai più

A seguito di alcuni controlli, il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di 3 prodotti alimentari: il marchio coinvolto.

La sicurezza alimentare è al primo posto, soprattutto quando si tratta di grande distribuzione. Per questo motivo il Ministero della Salute mediante i suoi organi competenti attua periodici controlli tra i banchi frigo e gli scaffali dei supermercati. Allo stesso modo, raccoglie le segnalazioni dei rivenditori e produttori.

Capita spesso che le aziende produttrici, una volta accortasi dell’anomalia, informano gli Operatori del Settore Alimentare che ciò che è uscito dalle loro linee non è conforme, così che gli stessi punti vendita ritirano immediatamente ciò che potrebbe essere potenzialmente dannoso per la salute dei consumatori. Al contempo, il Ministero riporta sul portale ufficiale sotto forma di comunicato per avvertire coloro che hanno acquistato il prodotto.

Di recente è avvenuto un nuovo ritiro che ha generato un certo senso di allarme tra gli italiani vista la frequenza di acquisto di questo prodotto. I ritiri riguarda un prodotto in particolare, sebbene in tre differenti lotti.

Allerta alimentare: il prodotto a rischio Listeria

Tre prodotti di un noto marchio alimentare sono stati richiamati urgentemente a causa del rischio di contaminazione da Listeria. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media.

La Listeria, un batterio che può causare gravi infezioni, rappresenta una minaccia particolarmente pericolosa per le persone con un sistema immunitario debole, le donne incinte, e gli anziani. Nonostante i rigorosi controlli, questa volta qualcosa è andato storto, costringendo le autorità sanitarie a intervenire con prontezza.

I prodotti contaminati

Il 10 luglio, il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo che ha catturato l’attenzione di molti consumatori attenti alla qualità dei prodotti alimentari. Al centro della questione c’è il Formaggio Monte Veronese Dop, un prodotto di eccellenza del marchio italiano, realizzato e distribuito da Latterie Venete S.p.a.

Il primo richiamo riguarda il lotto 55Q24 di questo formaggio, confezionato in un’atmosfera protettiva da 250 grammi e con una data di scadenza fissata al 22 settembre 2024. Ma non è finita qui: altri due prodotti sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. Si tratta del Formaggio Monte Veronese Latte Intero Dop, in due diverse confezioni: una da 1/4 e l’altra da 1/2. Entrambi i lotti, rispettivamente L. 0124421216 e L. 022442126, hanno come data di scadenza il 19 agosto 2024 e un peso che varia dai 2,4 kg ai 4,7 kg.

Il motivo di questi richiami la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, in questi lotti, mentre gli altri sembrerebbero esenti dal rischio.