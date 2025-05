Troppe Friggitrici ad Aria? Come sceglierle e quali sono le migliori in vendita nel 2025

Scopri quali sono le migliori friggitrici ad aria in circolazione: fai un acquisto consapevole e porta a casa un prodotto valido.

Tra tutti i prodotti più in voga negli ultimi anni, la friggitrice ad aria ha conquistato un posto speciale nel cuore di tutti noi.

È diventato l’elettrodomestico must have, che permette di ottenere una cottura croccante, gustosa, senza condimenti poco salutari e senza eccedere con i consumi di energia elettrica.

Insomma, tutti la vogliono e chi non l’ha ancora acquistata, non vede l’ora di farlo. Ma, tra tutti i modelli che trovi sul mercato, quali sono i migliori? Scopriamolo insieme.

Tutti i vantaggi della friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria riscuote un tale successo perché, come già anticipato, permette di mangiare meglio, risparmiando. Questa, infatti, raggiunge subito la temperatura impostata, senza avere il bisogno di preriscaldarsi, come accade con il classico forno. Inoltre, non c’è bisogno di cospargere gli alimenti d’olio, perché la cottura ad aria li rende croccanti, anche senza condimenti eccessivi. Con la friggitrice ad aria puoi cucinare qualsiasi cosa, dall’antipasto fino al dessert.

In casa, non sentirai più quel fastidioso odore di fritto, ma i tuoi piatti saranno comunque gustosi e piaceranno proprio a tutti. Inoltre, la bolletta dell’energia elettrica diminuirà notevolmente. Insomma, come puoi notare, i vantaggi di questo elettrodomestico per cucina sono davvero molti, ma basta poco per sbagliare e acquistare un modello poco efficiente e poco performante. Se non vuoi rischiare di portare a casa un prodotto non valido, segui questi consigli.

Come scegliere il modello migliore

Di modelli in commercio, visto il grande successo che ha avuto questo dispositivo, ce ne sono tantissimi. Per questo, la scelta risulta più complicata del previsto. Tuttavia, gli aspetti da considerare, prima dell’acquisto, sono quelli legati, soprattutto, alla temperatura massima raggiungibile, alla potenza della ventola, alla lunghezza del cavo di alimentazione, alla possibilità di lavare il cestello e tutte le altre componenti della friggitrice stessa. Inoltre, occorre valutare anche i consumi dell’elettrodomestico che, in genere, vanno da 900 a 1500 watt.

Tra i modelli migliori in vendita, nel 2025, ci sono la Philips HD9650/90 Premium XXL Airfryer, a 211,95 euro, la Philips NA221/00 Airfryer Serie 2000, a soli 74,65 euro, la Philips HD9880/90 Serie 7000, a 287,61 euro, l’Electrolux E6AF1-6ST, a 249,99 euro, la Philips HD9252/70 Serie 3000, a 100, 69,31 euro e la la Severin FR 2445 XXL, a 63,99 euro. Molto apprezzata, anche la Moulinex EZ501810 Easy Fry & Grill manuale, a 64,99 euro. Se dovessi decidere di acquistare uno di questi modelli, rimarrai soddisfatto delle loro performance.