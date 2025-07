Turismo estivo: 3 mete famosissime che sarebbe meglio evitare di prenotare

Se sei indeciso sul tuo prossimo viaggio, sappi che queste sono le tre mete famose che andrebbero evitate: scopri di chi si tratta e perché.

Quando si tratta di prenotare un viaggio, ci si lascia anche influenzare dalle mode, dai pareri altrui e dalle tendenze del momento. Per questo, alcune mete sono molto più popolate di altre.

Il fatto di essere sulla bocca di tutti, però, non significa riuscire a soddisfare davvero le aspettative dei visitatori. Così, un esperto di viaggi, Dale Peterson, ha espresso il suo parere su alcune destinazioni gettonatissime che, in realtà, lo hanno deluso.

Ecco quali sono le tre mete famosissime che, secondo lui, sarebbe meglio evitare di prenotare.

Città sottovalutate e città troppo osannate

Se anche tu hai prenotato un viaggio, almeno una volta nella tua vita, ti sarai lasciato condizionare e convincere dai feedback di utenti online, da pareri di amici e conoscenti, e avrai puntato dritto verso le città più famose e conosciute. Purtroppo, però, tutto questo turismo di massa verso i soliti posti non fa altro che rendere la destinazione più invivibile. Quando le strade sono affollate, i musei sono caratterizzati da lunghe code e ogni località pullula di gente, si perde tutta la bellezza incontaminata di un luogo. Così, alcune delle più grandi capitali europee hanno ceduto il loro fascino al posto della fama.

Ci sono città troppo sopravvalutate, così come ce ne sono alcune che vengono davvero sottovalutate, ma che varrebbe la pena visitare. Tra queste, sempre secondo Dale Peterson, ci sono Bucarest, in Romania, Lisbona, in Portogallo, Atene, in Grecia e Vilnius, in Lituania. Di questi Paesi se ne parla davvero poco, ma chiunque abbia avuto la fortuna di visitarli, ha conservato un bel ricordo dei posti che ha visto e dei luoghi che ha scoperto. Al contrario, chi parte verso le mete più famose, con una valigia carica di aspettative, può rimanere deluso.

Le mete da evitare

Una delle capitali europee che, secondo Peterson, non vale la pena visitare è Londra. Ricca di musei, teatri e parchi, questo Paese custodisce la sua storia, ma è stato anche in grado di fare un passo avanti verso la modernità. Tuttavia, il fatto che sia così costosa e non all’altezza delle aspettative, non la renderebbe una capitale degna del successo che ha. Insieme a Londra, anche Amsterdam sarebbe da evitare. L’esperto di viaggi, tra le vie di questa città, ha trovato poco calore. Solo negozi costosi e gente.

Le parole negative, però, sono state spese anche nei confronti di Helsinki, definita poco vivace e priva di cose entusiasmanti da fare. Insomma, il mondo è ricco di luoghi, qualcuno più noto, qualcun altro meno e scegliere quello perfetto da visitare non è affatto semplice. Il consiglio che ti diamo, però, è quello di spingerti oltre il confine e trovare la bellezza dove nessuno è stato ancora in grado di farlo.