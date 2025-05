Ultim’ora Campania, “Vietato fare il bagno” | A mare dovete andare in Basilicata oppure in Puglia

Campania, oggi è vietato fare il bagno proprio in queste zone: ecco i dettagli e le curiosità da conoscere prima di andare al mare

Molto spesso siamo di fronte ad alcune novità che lasciano tutti interdetti, soprattutto con l’arrivo della nuova stagione che vede tra le cose più influenti proprio il sole, il mare, la spiaggia, il divertimento e tutto ciò che ne concerne la stagione estiva per l’appunto. Bisogna dire, però, che in Campania le cose stanno cambiando proprio per via del fatto che è vietato fare il bagno in alcune zone: andiamo a vedere quali sono, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

La Campania è una delle Regione più belle d’Italia, dove oltre Napoli, esistono moltissimi posti dove fare il bagno è davvero un sogno ad occhi aperti. Il mare cristallino ha sempre fatto da sfondo alla maggior parte dei lettori che hanno deciso di trascorrere un po’ di benessere in compagnia del proprio partner e della propria famiglia proprio tra mare, sole, pizza napoletana e una buona sfogliatella.

Nel prossimo paragrafo, però, siamo pronti a dirvi cosa è cambiato e dove potresti non poter più fare il bagno durante la nuova stagione estiva 2025. Sappiamo che potrebbe essere davvero un dispiacere ma se si vuole essere sicuri meglio conoscere tutte le informazioni per non rischiare di incorrere una sanzione o andare contro la legge.

Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che potrebbero cambiare la nostra estate 2025.

Campania, qui non potrai fare il bagno: ecco perché

A causa dell’inquinamento del mare, sono dieci le spiagge in Campania dove è vietato assolutamente fare il bagno. Il tutto è stato preso in atto proprio dall’Arpac che come si apprende proprio su Fanpageit, ha dato l’esito non conforme anche alla Villa Comunale di Castellammare di Stabia e al litorale in corrispondenza di Licola, a nord del depuratore di Cuma, fino a via Squalo.

Nella giornata dello scorso 14 aprile, infatti, sono stati fatti nuovi prelievi d’acqua a Sessa Aurunca Castelvolturno (Ce2), Napoli Portici (Na4), Capaccio Eboli (Sa4) più il prelievo supplementare Battipaglia Spineta Nuova, Ascea Centola (Sa7).

Lidi vietati: ecco quali sono

Uno dei lidi che è stato vietato dall’Arpac dopo il prelievo è proprio il Lido Spineta a Battipaglia, si tratta di una spiaggia sabbiosa, con presenza di strutture turistiche, caratterizzata da costa bassa.

Principalmente si trova nei pressi della Foce del Fiume Tusciano a nord e tra le cause vi è la vicinanza dell’impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi.