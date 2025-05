Ultim’ora Campania, “Vogliamo darvi un contratto a tempo indeterminato, nessuno lo vuole”: l’Ente vi sta cercando

Notizia per chi sta cercando un nuovo lavoro con un contratto a tempo indeterminato: questa è la tua occasione, ecco di che si tratta

Lavoro, questo concorso ti potrebbe cambiare la vita: ecco di che si tratta

Negli anni, abbiamo sempre cercato di dare spazio alle offerte di lavoro, soprattutto se possono essere interessanti per la tua posizione e per farti stare sereno in questo periodo storico fatto di aumento dei prezzi e di quant’altro. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di parlarvi del portale INPA che sta cercando nuove persone per un concorso pubblico per titoli ed esami per cinque posti per il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale.

Questo concorso prevede un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi per attività di progettazione e realizzazione di sistemi di controllo e schede elettroniche per apparati sperimentali e acceleratori e di sistemi magnetici per acceleratori. La sede di lavoro si troverà a Frascati.

I requisiti

Per poter accedere a questo concorso devi rispettare questi requisiti che sono stati già prescritti per l’ammissione del pubblico impiego.

Per essere precisi ve li elenchiamo ed è richiesto: il possesso della laurea magistrale in Fisica (LM-17), Informatica (LM-18), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettrica (LM-28), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria energetica e nucleare (LM-30), Ingegneria informatica (LM-32) o titoli equiparati secondo la normativa vigente o analogo titolo di studio estero.