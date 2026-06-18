В мае 2026 года БК Мелбет предлагает промокод: фрибеты при регистрации сегодня.

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Наиболее распространённая ошибка при использовании промокода, это неправильный выбор события для ставки.

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Для участия в программе необходимо войти в личный кабинет (открыть вкладку «Личные данные» и подтвердить желание участвовать), нажав на кнопку «Вступить в клуб». В целом, использование бонусов от Мелбет стало приятным опытом.