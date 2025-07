Vacanze in Sicurezza: non partire prima di aver fatto questo controllo sull’auto | Ti salva la vita

Non lasciare che le tue vacanze vengano rovinate da una distrazione: controllare l’auto è fondamentale, prima di partire.

Ora che siamo nel bel mezzo dell’estate, le vacanze sono il pensiero fisso di qualsiasi persona. Non tutti possono godersi dei giorni di totale relax, viaggiando ed esplorando nuovi posti, ma chi può farlo sa bene quanto sia importante l’organizzazione.

Per poterti godere un viaggio, devi programmare tutto per tempo. Scegli la meta ideale, prenota il soggiorno, prepara una cartina dettagliata con tutti i luoghi da visitare.

Chiaramente, decidi anche con che mezzo sia più opportuno partire. Qualora tu scegliessi di viaggiare con l’auto, sappi che c’è un controllo che non puoi assolutamente evitare di fare. Ne va della tua sicurezza. Ecco di cosa si tratta.

Perché partire con l’auto

Partire con la propria auto ha i suoi pro e i suoi contro. I vacanzieri, che scelgono come mezzo la vettura a quattro ruote, lo fanno prevalentemente per una questione di comodità. Avere la possibilità di poter sostare ogniqualvolta se ne ha voglia, poter trasportare valigie senza limiti di peso, potersi spostare in totale comfort, permette di godersi maggiormente il viaggio.

Al contrario, viaggiare con un mezzo pubblico, alle volte, può essere limitante. Oltre a dover sottostare a degli orari precisi, bisogna anche rispettare tutte le regole che riguardano bagagli e quant’altro. Se la destinazione te lo permette, dunque, utilizzare l’automobile per spostarsi durante le vacanze è sicuramente un punto in più. Ovviamente, non bisogna sottovalutare il fatto che il veicolo debba essere in ottime condizioni, per poter affrontare un viaggio in completa sicurezza. Oltre a dover essere attenti alla guida, gli automobilisti devono anche procedere con gli opportuni controlli.

Controlla l’auto e viaggia sicuro

Uno dei controlli da non prendere troppo sottogamba, specie quando hai in programma di affrontare un lungo viaggio, è il controllo del livello dell’olio del motore. Questo è fondamentale per poter permettere al veicolo di durare più a lungo e di essere efficiente, e funzionale. Quando il livello dell’olio scende più del limite consentito, può essere pericoloso per il motore stesso, che potrebbe danneggiarsi. È buona abitudine controllare il livello dell’olio almeno una volta al mese, prestando la massima attenzione a eventuali rumori o spie luminose che potrebbero accendersi.

Per controllare l’olio ti basta utilizzare un panno pulito o della carta assorbente e, poi, sostituirlo con quello più corretto, a seconda del modello dell’auto. Il livello dell’olio dovrebbe trovarsi tra MIN e MAX, oltre a dover essere chiaro e non scuro o sporco. È fondamentale procedere con questo controllo quando il motore è freddo. Un controllo periodo aiuta a prevenire i danni al motore, per cui procedi con questo ogni 10.000-20.000 km o una volta all’anno. Da oggi in poi, prima di partire per un viaggio, ricorda di verificare che tutto, nella tua auto, sia al posto giusto, così da goderti la vacanza in piena sicurezza.