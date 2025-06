Valentino Garavani: quanti anni ha e a quanto ammonta il patrimonio dello stilista

Scopri quanto ha guadagnato e continua a guadagnare il celebre stilista Valentino: la cifra di lascerà a bocca aperta.

Quando parliamo di moda, l’Italia possiede un primato. È dal nostro Paese che arrivano alcuni dei nomi più celebri del panorama del fashion.

Ovviamente, parliamo di moda di lusso, di alta classe, che fa il giro delle passerelle internazionali e che conquista proprio tutti.

Tra i nomi più celebri, spunta quello di Valentino Garavani. Il suo brand è una garanzia e i suoi abiti sono delle creazioni uniche, ricche di fantasia e creatività.

Nel corso della sua carriera, è riuscito a conquistare vette altissime in questo campo e tutto ciò gli ha permesso di accumulare un patrimonio da urlo. Scopriamone di più insieme.

Il successo di Valentino

Valentino Garavani nasce a Voghera, studia a Milano e a Parigi, dove svilupperà la predisposizione per l’alta moda. Elegante e raffinato, l’uomo ha fatto del suo stile un marchio di fabbrica che, al giorno d’oggi, è celebre in tutto il mondo. Era il 1957, quando avvia la sua prima società e, nel 1960, crea Maison Valentino.

La moda di lusso fa presto a riconoscere lo stilista come uno del gruppo e il negozio in via Condotti, a Roma, sarà lo scenario perfetto per dare voce a tutto il talento di Valentino. Uno dei suoi punti più riconoscibili è il Rosso Valentino, una firma indistinguibile e ineguagliabile, che affonderà le sue radici nella sartoria di alto lignaggio. Dai tempi della creazione del brand, fino ad oggi, lo stilista ha influenzato la cultura e la moda italiana, lasciando il segno.

Età e patrimonio dello stilista

Classe 1932, Valentino Garavani, oggi, ha 93 anni. Nonostante sia invecchiato, la sua moda non invecchia mai, è senza tempo. Tutto il successo che ha avuto gli ha permesso di mettere da parte un bel patrimonio, consistente e considerevole. Nel 1998, lo stilista ha venduto l’azienda alla famiglia Agnelli, per una cifra che sarebbe pari a 300 milioni di dollari. Oggi, invece, la stessa azienda apparterrebbe alla famiglia Reale del Qatar. Il prezzo d’acquisto sarebbe stato di 700 milioni di euro.

Grazie alle sue creazioni, che ancora oggi continuano a spopolare e a calcare le passerelle più importanti, Valentino avrebbe accumulato un patrimonio personale pari a 1,5 miliardi di euro. Una cifra stellare, con tanti zeri, guadagnata con dedizione e sacrificio.