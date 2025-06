Viaggi in Aereo: cambiano le regole per il Bagaglio a Mano | Non partire senza sapere tutte le novità

Quest’estate, le regole per il viaggio perfetto saranno da rivedere: ci sono grandi novità in merito al bagaglio a mano in aereo.

L’estate è ufficialmente arrivata e quale periodo migliore per viaggiare, se non questo? Milioni di persone si preparano a vivere una fantastica esperienza, una vacanza da ricordare.

Sono in molti a scegliere, come mezzo di trasporto, l’aereo. Questo è pratico, comodo, veloce e, se prenotato con largo anticipo, può essere anche economico.

Ovviamente, però, chiunque sa che l’aereo richiede anche il rispetto di regole specifiche, a iniziare dai bagagli. In particolare, pare che ci siano delle grandi novità riguardo il bagaglio a mano. Ecco cosa sta accadendo, non farti trovare impreparato.

Novità in volo

Di recente, i ministri dei Trasporti dell’Ue hanno approvato la riforma del regolamento dei diritti dei passeggeri. Si sono riuniti a Bruxelles per discutere del nuovo regolamento e, dalle loro decisioni, sono venuti a galla particolari interessanti, che tutti i viaggiatori dovrebbero conoscere. Oltre alla questione del bagaglio a mano, di cui discuteremo a breve, c’è da esaminare anche quella dei ritardi e dei relativi risarcimenti.

Per ciò che riguarda i voli brevi, all’interno dell’Unione Europea, ai passeggeri spetta un risarcimento pari a euro 300, in caso di ritardi superiori alle quattro ore. Il rimborso sarà pari a euro 500, invece, quando i voli sono a lungo raggio e il ritardo è superiore alle sei ore. Le compagnie aeree dovranno riuscire a reinstradare i passeggeri il prima possibile e, se ciò che non avviene entro tre ore, i clienti avranno tutto il diritto di organizzarsi autonomamente e di richiedere un rimborso pari a fino il 400% del prezzo originario del biglietto. Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte in modo chiaro e trasparente, specie per agevolare la pratica del rimborso ai passeggeri. Questi ultimi, inoltre, avranno diritto a cibo, acqua e alloggio, laddove ce ne fosse bisogno. Il tempo massimo per fare un reclamo è di sei mesi, mentre le compagnie aeree hanno quattordici giorni per rispondere. Ma, veniamo ora al dunque ed esaminiamo la situazione del bagaglio a mano.

Come cambiano le cose per il bagaglio a mano

Durante la riunione dei ministri dei Trasporti dell’Unione Europea, si è discusso anche e soprattutto del bagaglio a mano. In particolare, è stato deciso di garantire sempre il trasporto di un bagaglio gratuito. Il trolley da 10 kg, che va in cappelleria, invece, ha un costo in più, è un supplemento.

Difatti, alcuni Paesi, come la Spagna, si sono schierati contro quelle compagnie aeree che mettono in pratica degli atteggiamenti poco corretti nei confronti dei loro passeggeri. Il bagaglio a mano dovrebbe essere una necessità, qualcosa sempre gratuita. Per questo, risulta poco etico farlo pagare e lucrare su questo servizio. Dunque, se stai programmando un viaggio, sappi che il bagaglio a mano potrà venire con te, senza che debba pagare un extra.