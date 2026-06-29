Вопросы (которые задают чаще всего), FAQ.

В партнёрской программе 1xBet разрешены все источники трафика (за исключением трафика), который нарушает интеллектуальную собственность компании, а также фрода и мотивированного трафика. Игроки получают данное сообщение, когда видят перечень партнёров, связанных с известным https://fnsk2020.kz/ букмекерским брендом. При этом мы значительно уменьшили время на обработку выплат и снизили минимальную сумму для вывода до $30, чтобы вы могли быстро получить свои средства, выбрав один из более чем 250 доступных платёжных методов. Также предусмотрено максимальное вознаграждение за ключевые действия ваших привлечённых игроков.

Кроме того, трафик поступает из источников 1xPartners.

Агент 1xBet помогает игрокам с пополнением и выводом средств, зарабатывая при этом комиссию, и делает всё это с помощью одного мобильного приложения – MobCash App. Ваш менеджер партнёрской программы предоставит вам полную информацию о промокодах и их использовании. В личном кабинете 1xBet имеется возможность просмотра статистики через отчёт по игрокам. Примечательно, что для получения ссылки и более детальной информации обратитесь к вашему менеджеру, так как процент может варьироваться в зависимости от гео и результатов. В рамках данной программы мы выплачиваем вам от 2% дохода партнёров, привлечённых по специальной ссылке. Нарушения интеллектуальной собственности 1xBet (а также фродовый и мотивированный трафик), email-спам, кликандер, попандер и куки-стаффинг являются неприемлемыми.

География бренда Для RevShare это пятнадцать-40%, для CPA и гибридной сделки все обсуждается индивидуально с менеджером.

Вдобавок к этому, В разделе “Маркетинговые инструменты” личного кабинета 1xPartners вы сможете найти креативные материалы. Также мы предусмотрели лестничную структуру комиссии — которая позволяет увеличить процент вашего дохода. У вашего менеджера партнёрской программы вы можете попросить больше креативов — в том числе индивидуальные.

Более детальную информацию можно получить у вашего менеджера партнёрской программы, который с вами работает. На сайте 1xBet возможность появления в списке платёжных методов будет предоставлена самым активным и успешным агентам, что обеспечит им дополнительные заработки и варианты увеличения дохода! В 1xBet вы можете как создавать собственные промокоды, так и запрашивать у менеджера индивидуальные. Начав сотрудничество с 1xBet, вы можете быть уверены, что статистика в партнёрской программе будет обновляться каждые 30 минут. В модели ваш доход составляет от пятнадцать% до 40% в зависимости от гео.

Кроме того, исключения можно обсудить с менеджером индивидуально. В партнёрской программе 1xPartners допускается наличие лишь одного аккаунта по умолчанию. Оптимизируйте свои рутинные поиски, используя каталог партнёрского маркетинга. Подробную информацию вам предоставит менеджер партнёрской программы — работающий с вами, а также вы можете ознакомиться с правилами самой программы.

Список стран может изменяться, лучше уточнить информацию у менеджера. Мы предлагаем самый широкий ассортимент принимаемых гео (работая по CPA и моделям), а также предоставляя возможность до 45% в 1xBet.