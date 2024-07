WhatsApp, da ora non possono più vedere se sei online: ecco come devi fare | È semplicissimo

Finalmente su WhatsApp sarà possibile proteggere in tutto e per tutto la propria privacy grazie alla funzione per nascondere lo stato online.

Negli ultimi anni, le app di messaggistica sono diventate un vero e proprio punto di riferimento per la comunicazione. Se dapprima piattaforme come WhatsApp erano dei servizi extra, oggi sembra quasi impossibile farne a meno. Tuttavia, a differenza dei noti SMS, queste app permettono di accedere a diverse informazioni, come la ricezione e la lettura del messaggio.

Da una parte, conoscere nozioni di questo genere può facilitare la comunicazione rispetto al passato, dall’altra può diventare una vera e propria invasione della privacy. Il motivo per cui alcuni decidono di rimuovere l’ultimo accesso, per esempio, è che non vogliono far sapere a tutti quando entrano su WhatsApp.

Negli ultimi mesi, sono state apportate molte modifiche riguardanti la privacy: dal codice segreto delle chat alla possibilità di nascondere la scritta ‘chat archiviate’. Tra i tanti miglioramenti, un’altra esigenza molto discussa tra gli utenti è stata la scritta ‘online’ all’interno della piattaforma.

La nuova funzione di WhatsApp supporta la privacy degli utenti

Quando si usa la piattaforma, non sempre si ha tempo per rispondere a messaggi complessi o magari non si ha semplicemente voglia. Tuttavia, il rischio di offesa dall’altra parte dello smartphone è dietro l’angolo. Per questo motivo, WhatsApp, da sempre attenta alle richieste degli utenti, ha deciso di introdurre una funzione studiata appositamente per tale scopo.

In realtà, questo aggiornamento di WhatsApp è stato rilasciato da diverso tempo con versione 2.22.20.9, ma in pochi ne sono tuttora a conoscenza. La funzione, come preannunciato, permette di nascondere non solo l’ultimo accesso, ma anche la scritta ‘Online’.

Sebbene dapprima non sembrasse possibile, oggi basta entrare nelle impostazioni per trovare la nuova funzione. Ma come fare esattamente?

Come nascondere lo stato online su WhatsApp

Non è cambiato molto nelle impostazioni già presenti su WhatsApp, bensì è stata aggiunta questa come nuova opzione. Entrando nel dettaglio, per togliere lo stato online sarà necessario effettuare questi passaggi:

Vai nelle Impostazioni dell’account. Seleziona la sezione Privacy. Cerca la voce ‘Chi può vedere il mio ultimo accesso’ e scegli tra le opzioni: tutti, solo i miei contatti, tutti tranne, o nessuno.

Da ora, seguendo questi passaggi, potrai anche scegliere chi può vedere quando sei online. Le opzioni disponibili sono:

Tutti: chiunque può vedere quando sei online. Identico a ultimo accesso: applica la stessa visibilità dell’ultimo accesso anche allo stato online.

Ovviamente, questo sistema permetterà di rendere totalmente nascosto lo stato dei propri accessi all’interno della piattaforma, sia il nostro che quello degli altri.