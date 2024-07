Whatsapp, l’UE blocca tutto: “Divieto di utilizzo strettissimo” | Addio devastante per tutti gli utenti

Incredibile novità per whatsapp e per il suo utilizzo: gli utenti dovranno fare i conti con un divieto assurdo.

Whatsapp è uno dei social più utilizzati, in Italia e nel mondo. Grazie al suo sistema di messaggistica istantanea, le persone possono mettersi in contatto tra loro, ovunque si trovino, sfruttando solamente la linea Internet o quella Wi-Fi.

Con il tempo, si sono apportate sempre più modifiche all’applicazione, tanto da renderla in grado anche di fare chiamate e videochiamate. Insomma, Whatsapp unisce tutti, da nord a sud, da una parte del mondo all’altra, senza limiti.

È stato utile, soprattutto, durante il periodo di pandemia dovuto al Covid-19, ma continua a essere utile anche oggi, perché gli utenti non possono più farne a meno. Purtroppo, però, dovremmo abituarci a una stretta incontestabile. L’UE ha deciso di porre un divieto che sconvolgerà tutti coloro che fanno uso frequente di questa App. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cambio di rotta da parte dell’UE

Fino a qualche settimana fa, si pensava che il 26 giugno sarebbe giunta una grandissima novità riguardo Whatsapp, ma l’UE ha cambiato tutti i piani. Ci riferiamo all’arrivo di Meta AI, l’intelligenza artificiale basata su Llama 3, che consentirebbe di eseguire diverse attività, come anche la generazione di immagini, attraverso un semplice input testuale.

In Italia, questo nuovo sistema, che coinvolgeva Whatsapp, è stato bloccato dall’Unione Europea per motivi di privacy. Il Garante della Irish Data Protection Commission (DPC), ha bloccato il lancio di Meta AI in tutta Europa, poiché la privacy degli utenti sarebbe a rischio, per via delle modalità di addestramento degli algoritmi. Come si legge sul web, è stato avviato un “Divieto di utilizzo strettissimo“. Ma, cerchiamo di capire a cosa serve Meta AI e come usarla.

Cos’è Meta AI

Meta sta sviluppando un sistema di AI, da abbinare all’App di Whatsapp, ma nell’Unione Europea questa novità è stata bloccata. Gli ultimi account ad avere avuto la possibilità di testare questa invenzione sono stati quelli messicani. Dal momento in cui Meta AI ha preso a funzionare, gli utenti hanno potuto accedere a una conversazione con l’intelligenza artificiale, godendo di alcuni suggerimenti d’uso.

Ogni utente può chiedere a Meta AI qualsiasi cosa, ottenendo una risposta anche al quesito più impensabile. Inoltre, proprio come Chat GPT, si potranno creare delle immagini, partendo da un input testuale. Insomma, potrebbe essere davvero una svolta per un’applicazione tanto usata come Whatsapp, ma al momento non sappiamo quando l’UE deciderà di dare il via libera a Meta AI anche in Italia.