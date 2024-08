8 posti in cui non devi mettere la friggitrice ad aria: ecco perché

Chi non vuole rinunciare al piacere della frittura senza i grassi prodotti dall’olio può utilizzare l’ormai classica friggitrice ad aria

Poter gustare il sapore inconfondibile di una bella frittura senza mettere a rischio la propria salute a causa dei grassi in eccesso innescati dalla frittura dell’olio. Fino a qualche anno fa sembrava un sogno impossibile da realizzare, una vera e propria utopia.

Ebbene, da un po’ di tempo a questa parte è diventato possibile, il sogno si è trasformato in realtà grazie alla presenza sul mercato della friggitrice ad aria. La parola magica è proprio ‘aria’, che si sostituisce in tutto e per tutto all’olio, tutto a vantaggio della nostra salute.

Per chi ancora non lo sapesse, le friggitrici ad aria utilizzano una circolazione di aria calda per cuocere cibi che nella frittura classica vengono immersi nell’olio. La camera di cottura della friggitrice ad aria emette calore da un elemento riscaldante vicino al cibo e una ventola fa circolare l’aria calda.

Le temperature possono arrivare fino a 230 gradi in base al modello,: alcuni ad esempio possono arrivare fino a 2.200 Watt. L’olio non può essere utilizzato all’interno della friggitrice ad aria perché rischierebbe seriamente di bruciare. È possibile però ungere leggermente i cibi crudi prima dell’inizio della cottura così da ottenere un risultato ancora più simile alla normale frittura.

Friggitrice ad aria, guai a lasciarla in questi posti: le conseguenze sono irreparabili

La friggitrice ad aria si trova ormai nelle cucine di milioni di persone: è diventato comune più o meno come un qualsiasi altro elettrodomestico classico. Anche perché la prospettiva di gustare una frittura di qualità senza fare ricorso all’olio è troppo allettante per non ricorrervi.

Bisogna però agire con con molta attenzione: le friggitrici ad aria non possono stare ovunque, ma in posti scelti con particolare attenzione. Esistono otto posti in cui non va mai messa: aree vicino a fonti di calore, al lavandino, troppo vicine al muro, su superfici instabili, sul pavimento, in spazi piccoli, luoghi alti e vicino a oggetti infiammabili.

Friggitrice ad aria, attenzione al calore e all’acqua: sono i nemici più pericolosi

Messa a contatto con altre fonti di calore la friggitrice, che per sua natura emette aria calda, può provocare un accumulo di calore. Questo non è consigliabile e potrebbe risultare molto pericoloso. Anche il lavandino è un luogo pieno di insidie.

La presenza sicura di acqua nei paraggi fa crescere sensibilmente il rischio di scosse elettriche. In generale possiamo dire che la friggitrice ad aria va appoggiata sopra una superficie stabile e resistente al calore.