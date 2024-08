Il mio meccanico Franco mi ha spiegato il trucco della frizione: l’auto riparte anche con la batteria scarica | Mi ha salvato la vita

Anche se la tua batteria è scarica, poi riuscire a far ripartire la macchina in men che non si dica, ecco cosa spiega il meccanico.

Gli automobilisti che sono alla lettura, probabilmente possono confermare che con il loro meccanico hanno un rapporto alquanto conflittuale. Non ce ne vogliano a male i nostri cari professionisti, nulla di personale nei loro confronti, ma purtroppo occorre riconoscere che quando si deve portare la macchina presso i loro centri la spesa non è mai di poco conto.

Questo è il motivo per cui ogni a automobilista da una parte ha un rapporto di fiducia con il proprio meccanico, dall’altra cerca di andarci il meno possibile.

Ci sono però dei casi in cui andare presso so la loro officina è pressappoco indispensabile. ma non è questo il caso che tratteremo oggi. Può capitare che la nostra automobile improvvisamente non si accenda. La batteria potrebbe essere completamente scarica, ma questo non ci dovrebbe impedire di partire per farla caricare almeno un po’.

Proprio un esperto meccanico ci può dare un consiglio molto utile su come sia possibile avviare la macchina anche nel caso in cui la batteria si a terra. Lo chiamano comunemente trucco della frizione e ti spiegheremo come applicarlo.

Cosa fa scaricare la batteria

Forse potrebbe essere di aiuto conoscere quelli che sono i casi in cui una batteria potrebbe scaricarsi. Innanzitutto occorre chiarire che le batterie delle nostre automobili hanno una vita illimitata nel tempo. Dei meccanici esperti ci dicono che la batteria in media ha una durata di circa cinque anni poi dovrà essere sostituita.

Posso però provocarne un degrado più veloce alcuni comportamenti sbagliati. Innanzitutto lasciare i fari accesi quando la macchina è spenta, lasciare qualsiasi luce accesa all’interno dell’abitacolo a motore spento. Anche la autoradio potrebbe essere la colpevole. Ricordiamo inoltre che gli sbalzi di temperatura non sono di certo amici della nostra batteria.

Il trucco per avviare l’automobile

Nel caso in cui improvvisamente ci si trovi con la batteria a terra, si può intervenire per riuscire a metterla in moto, cercare di ricaricare la batteria, ovvero arrivare al negozio più vicino per acquistarne una nuova. Infatti si applicando tale trucco la batteria continua a funzionare e nelle volte successive non vi è bisogno di cavetti per avviarla, allora è possibile che la batteria si sia ricaricata e che quindi sia utilizzabile ancora per molto tempo. Ma se il giorno successivo ci fa lo stesso scherzetto, allora è indispensabile cambiarla.

Se non abbiamo a disposizione carica batterie o cavetti il trucco è semplice. Si mette il cambio sulla seconda marcia, poi si spinge l’auto fino a fare raggiungere una velocità di 20 km/h continuando a mantenere abbassato il pedale della frizione. Non appena l’auto avrà raggiunto quella velocità, si rilascia la frizione ed immediatamente dovrebbe ripartire. Se non succede probabilmente che il problema non è la batteria. Nel caso in cui l’auto si azionasse, è consigliabile tenerla accesa almeno per 30 minuti, affinché la batteria si possa ricaricare.