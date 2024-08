Stress da lavoro appena rientrati: ecco 2 cose da fare per stare bene e non sentire la stanchezza

Si dice che il momento peggiore delle ferie è il giorno in cui finiscono e si deve tornare al lavoro. Eccome come attutirne gli effetti

Il problema principale delle vacanze estive è che prima o poi finiscono. Anzi, si dà il caso che siano proprio le giornate dedicate al riposo a volare via e che il momento in cui prendiamo contezza di dover tornare al lavoro rappresenti un vero e proprio dramma.

Esiste a tal proposito quella che si può definire ‘stanchezza preventiva’ e che si palesa già qualche ora prima del nostro ritorno dalle ferie. Esperti e psicologi hanno invece coniato definizioni come ‘stress da rientro’ o ‘sindrome da rientro‘.

In questi casi è necessario prendere qualche accorgimento per evitare che il nostro ritorno in ufficio non si trasformi in una sorta di ‘via crucis’. Tra varie pratiche da dover riprendere in mano fino al rapporto con i colleghi, esistono alcuni stratagemmi per attutire il più possibile il ‘trauma’.

Del resto è impossibile evitare di incorrere in determinati e transitori stati d’animo come una buona dose di tristezza, un po’ di apatia, ansia e irritabilità fino ai classici sbalzi i umore. Il tutto arricchito, si fa per dire, da un’enorme fatica a trovare la concentrazione.

Stress da lavoro, le mosse decisive per rimettersi subito in carreggiata: di che si tratta

Un consiglio utile che gli esperti rivolgono a tutti consiste nel ritorno anticipato dalle ferie stesse. Secondo gli psicologi spendere a casa propria e nella propria città gli ultimi scampoli della vacanza estiva consente un ritorno più graduale alle attività lavorative.

La seconda mossa da compiere è il ripristino immediato di un’alimentazione corretta e di uno stile di vita sano, che comprende una regolare e quotidiana attività fisica. Un’altra opzione anti-stress consiste nel programmare, appena tornati a casa, un fine settimana fuori a breve giro di posta.

Stress da lavoro, come fare per non sentire lo stress del ritorno al lavoro: sono metodi imbattibili

Addirittura si possono già pianificare le vacanze estive dell’anno successivo: questo ci aiuterà a mantenere il buon umore e ad ammortizzare meglio gli effetti del ritorno in ufficio. Infine si consiglia, soprattutto ai lavoratori più giovani, di programmare al meglio il ritorno.

Può ad esempio essere utile programmare le attività da svolgere, senza strafare e con un certo rigoroso ordine cronologico. Una seria e adeguata organizzazione del lavoro può servire ad arginare lo stress da rientro.