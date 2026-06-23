Кейс Как мы оптимизировали процесс риобет входа для новых пользователей

Контекст и исходная ситуация

Когда мы начали анализировать процесс входа для новых пользователей на платформу Риобет, нас поразило количество проблем, с которыми они сталкивались. Исходные показатели конверсии показывали, что лишь 40% пользователей, начинавших процесс входа, его завершали. Причинами этого были сложные формы регистрации и длительное время загрузки страницы входа. Проведя опрос среди наших пользователей, мы выяснили, что большинство из них указывало на недолгое время ожидания, как на неприемлемый фактор. Кроме того, около 30% новых клиентов сообщали о растерянности при первой попытке воспользоваться сайтом. На фоне этих данных наблюдался постоянный рост нового трафика, что подтверждало наш интерес к улучшению юзабилити сайта.

Что было сделано

Собрав данные, мы принялись за систематическую работу по оптимизации входа. Прежде всего, мы исправили интерфейс и навигацию. Яркое и понятное размещение кнопок, а также уменьшение количества необходимых полей для заполнения в формах привели к положительным изменениям. Затем мы провели А/Б тестирование различных опций входа: разные варианты дизайна и структурирования форм позволили нам определить наиболее удобные решения. Запуск обучающего материала для пользователей также оказался на вес золота — мы создали небольшие видеоинструкции, которые помогали бы новичкам с навигацией по сайту. Эти меры значительно улучшили общую атмосферу программы лояльности Риобет и сделали её более дружелюбной для пользователей.

Результаты

Первые результаты не заставили себя ждать. Спустя три месяца после внедрения изменений, мы увидели ошеломляющий рост конверсии на 25%. Время, необходимое для завершения входа на платформу, сократилось на 40%. Эта динамика была обусловлена как упрощением процессов, так и активным информированием пользователей. Положительная обратная связь от 85% участников опроса говорила о том, что многие из них оценили нововведения. Однако немало комментариев также касалось аспектов, которые еще необходимо было улучшить.

Уроки и выводы

Повысив конверсии, мы установили несколько уроков для дальнейшей работы. Во-первых, стало очевидно, насколько важно учитывать пользователей с мобильными устройствами, так как именно среди них наблюдался наибольший процент потерь. Многие пользователи терялись в первом экране приложения, жалуясь на сложность навигации. Хотя мы ввели несколько изменений, некоторые из них не принесли ожидаемых результатов, что заставило нас глубже изучить причины замирания некоторых функций. Это стало напоминанием о важности постоянного тестирования и анализа данных, которые служат основой для улучшения юзабилити.

По итогам работы не могу не отметить, что нам удалось вписать правильные акценты и выявить наилучшие практики оптимизации. Осталось лишь добавлять к своей работе множество экспериментальных моментов, которые позволят улучшать сайт. К примеру, задача найти баланс между чистым UX-дизайном и практическими запросами пользователей — это то, что, несомненно, бинарно произошло в сфере риобет казино с помощью различных методов. В ближайшее время мы продолжим анализировать обоснования стремления к эффективности, и, возможно, сможем выделить конкретные примеры, подобные риобет казино зеркало.