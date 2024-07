Albano Carrisi, nel pomeriggio scatta il doppio infarto: trasportato in ospedale in codice rosso | Operazione a cuore aperto necessaria

Momenti in bilico: un limbo quasi tra la vita e la morte per Al Bano, il racconto del cantante ha commosso tutti.

Al Bano Carrisi, un nome conosciuto non solo in Italia ma anche all’estero, uno degli ambasciatori della musica Italiana in luoghi anche molto lontani rispetto alla sua nota patria, Cellino San Marco, un cantante che, anche quando, un giorno lontanissimo, non ci sarà più, sarà ricordato da tutti i cittadini del Bel Paese.

Una storia d’amore da sogno, quella con Romina Power, che però ha avuto termine ormai diversi anni fa. In seguito un altro amore importante ha travolto il cantante Al Bano Carrisi, quello che dura anche oggi.

Si tratta dell’unione con la show girl Loredana Lecciso, con la quale il cantante ha anche avuto una meravigliosa figlia, Jasmine Carrisi, che al momento sta percorrendo una strada simile a quella del padre.

Dopo la scomparsa di una delle sue figlie avvenuta ormai molti anni fa, altri avvenimenti tragici hanno colpito direttamente il cantante di Cellino San Marco: a distanza di anni ancora li ricorda come se fosse passato un giorno.

I due infarti di Al Bano Carrisi, il racconto del cantante

Anche se ha avuto e ha ancora una carriera meravigliosa da fare invidia e molti e due amori che sono durati anni, di cui uno tutt’ora in corso, anche Al Bano Carrisi ha avuto le sue sfortune in particolare alcuni problemi di salute che lo hanno influenzato abbastanza.

Nello specifico, il cantante è stato vittima di ben due infarti, per altro a una distanza piuttosto ravvicinata: si tratta di un trauma psicologico e fisico da cui non sempre si riesce a venire fuori facilmente. Lui ci è riuscito e ha raccontato la sua esperienza, probabilmente pensando potesse essere di ispirazione a chi si trovasse in situazioni analoghe.

Al Bano, una ripresa da vero vincente: mai stato meglio

Lo dimostra la sua partecipazione a un festival importante come quello di Sanremo, così come alcuni post pubblicati sui social network: Al Bano sta alla grande con tutti i suoi 81 anni di età.

Era solo il 2016 quando, durante il concerto di Natale, il cantante aveva avuto un infarto alle ore 18 e uno alle ore 20: nemmeno il tempo di capire cosa fosse accaduto. “Nella notte mi hanno operato. Tre ore di intervento, in semi sedazione. Sentivo tutto quello che dicevano e mi sono morso la lingua: mi veniva da fare battute ma poi ho pensato fosse meglio non distrarli”, ha raccontato durante una intervista.