Biagio Antonacci, durante la cena il malore: soffocamento improvviso dentro al ristorante: trasportato d’urgenza in pronto soccorso

Il cantante Biagio Antonacci involontario protagonista di un episodio che poteva essere tragico: vivo per miracolo.

Il noto cantante Biagio Antonacci è uno degli artisti più apprezzati della sua generazione: la particolarità del suo timbro vocale e la sua capacità di interpretazione dei testi lo hanno reso molto apprezzato in ambito musicale, ma non solo.

Molti, infatti, lo stimano anche per il suo temperamento e per il rapporto che è riuscito nel tempo a instaurare con il suo pubblico soprattutto durante i concerti dal vivo.

Al momento, infatti, è impegnato nell’ennesimo tour che vedrà Biagio Antonacci esibirsi nelle città di Roma, Genova, Roccella Jonica, Pompei, Barletta, Taormina e Macerata: alcune delle tappe a questo punto sono state già toccate dal tour musicale, confermando un grandissimo successo.

Nonostante tutto, comunque, anche il noto cantante nasconde dei periodi e momenti davvero ombrosi nel suo passato: c’è stato un particolare episodio che lo ha spinto al limite.

Biagio Antonacci: il soffocamento che lo ha quasi ucciso

Una meravigliosa serata nella città di Bari è stata lo scenario dell’avvenimento che ha portato Biagio Antonacci sull’orlo di una morte prematura. Era a cena, una cena di pesce, ovviamente, come è quasi d’obbligo nelle località di mare come quelle della Puglia.

Prima del tour italiano, il cantante aveva pensato di concedersi una serata all’insegna del buon cibo, ma non avrebbe mai pensato quanto questa avrebbe finito per costargli caro. Infatti, nel corso del banchetto, il cantante aveva ingerito una spina di pesce residua in una delle portate: questa era rimasta bloccata in gola rendendo necessario l’immediato trasporto in ospedale.

La corsa in ospedale del cantante e il salvataggio

Il tutto è stato poi narrato dallo stesso cantante nell’ambito di una intervista a Radio Norba: “Sono dovuto andare in ospedale dove ho trovato un team fantastico che ha tolto questa spina magica. Ho ricevuto messaggi da tutta Italia, ringrazio i miei fan”, aveva raccontato mantenendo un costante ottimismo nonostante quanto accaduto non avesse proprio niente di piacevole.

Una volta giunto in ospedale, un team di medici era riuscito a rimuovere la spina dalla gola di Biagio Antonacci, facendo tirare a tutti un gran sospiro di sollievo: di certo dopo un vissuto simile, mangiare il pesce non sarà più qualcosa da fare con leggerezza per il cantautore, l’attenzione che porrà nell’assaporare qualunque tipo di pesce con le spine sarà intaccato da questa brutta esperienza.