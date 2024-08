Christian De Sica rivela la relazione con il collega: “Più di un amante, per me un… ” | Lo conoscete tutti

Una confessione inaspettata giunge da parte del noto attore Christian De Sica: una relazione sbocciata sul lavoro.

Christian De Sica, figlio d’arte e simbolo di un tipo particolare di cinema che ha caratterizzato soprattutto l’Italia a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, ha deciso, alla fine, di parlare di una particolare relazione.

Famoso, tra le altre cose, per il suo sodalizio attoriale con Massimo Boldi, l’attore ha calcato scene di teatri importanti ma è conosciuto a livello popolare soprattutto per i CinePanettoni, film comici considerati ormai dei cult.

Nei film gli italiani medi erano rappresentati nel corso delle vacanze, in genere nel bel mezzo di viaggi in luoghi esotici e molta della comicità proveniva proprio dallo stacco tra gli italiani, di estrazione culturale generalmente non altissima, e gli abitanti del luogo visitato assieme al loro sistema culturale di luoghi e tradizioni tipiche.

Oggi Christian De Sica si è rivolto verso nuovi progetti, in alcuni casi interpretando persino dei ruoli drammatici dimostrando la propria versatilità di artista, e ha anche parlato di un curioso rapporto con un collega: ecco cosa ha detto.

L’attore Christian De Sica: una storia d’amore inaspettata

Anche se non tanto famoso quanto altri suoi film, tra le fatiche di Christian De Sica c’è un lungometraggio intitolato “Uomini, uomini, uomini” che ha visto presente nel cast un altro grande del panorama artistico italiano, Paolo Conticini.

Proprio in riferimento a questo film è stata raccontata la storia di un amore tra due uomini: Christian De Sica e Paolo Conticini. Infatti nel corso del film alcune voci si sparsero: era il 1995 e ancora i pregiudizi nei confronti di chi apparteneva alla comunità LGBT+ erano davvero radicati, ostinati e diffusi.

Christian de Sica e Paolo Conticini: le voci che corsero

Visto che nel film i due attori interpretavano altrettanti personaggi omosessuali, furono diverse le voci che all’uscita del lungometraggio iniziarono a correre su di loro, voci che insinuavano la possibilità di una relazione anche al di fuori delle scene e che dettero adito a chiacchiere molto diffuse nel Paese

Successivamente, per dare un tono ironico e comico al malinteso che le testate e il gossip avevano voluto alimentare, intervenne lo stesso Christian De Sica, che disse “Conticini? Più di un amante, lui è come un fratello”. Di certo tra loro si è sviluppata una bella amicizia sul set, tante sono le cose in comune tra i due artisti.