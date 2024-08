“Ci lascia un mito della musica”: Cristiano Malgioglio, le lacrime scorrono a fiumi | L’artista aveva 80 anni

Cristiano Malgioglio, il suo saluto commovente arriva direttamente dai social: l’icona della musica ci ha lasciato.

Nato il 23 aprile 1947 a Catania, quello di Cristiano Malgioglio è un nome iconico del panorama musicale e televisivo italiano. La sua carriera, iniziata negli anni ’70, lo ha visto brillare come cantautore, autore e personalità televisiva. Tra le sue canzoni più celebri si annoverano ‘Alle porte del sud’ e ‘Sbucciami’, brani che hanno segnato la sua fama in Italia.

Ma Malgioglio non è solo un cantautore, ma anche un autore e produttore di grande successo. Ha collaborato con numerosi artisti, contribuendo alla creazione di brani che hanno segnato la storia della musica italiana.

Sin dalla gioventù, Cristiano è stato catturato da un amore profondo per la musica francese. Questa passione ha influenzato ogni tappa del suo percorso artistico. Recentemente, la sua ammirazione per la chanson è emersa nel suo sostegno per Petit, un’artista che fonde testi in dialetto napoletano con la lingua francese, mantenendo vive le radici culturali che Malgioglio apprezza.

L’addio commovente su Instagram

Nelle ultime settimane, un post su Instagram ha sorpreso i suoi oltre 1 milione di follower. Malgioglio, noto per la sua energia positiva, ha condiviso un messaggio di malinconia per la morte di Françoise Hardy. La foto mostrava una donna che, per molti, era sconosciuta, ma non per lui.

“Ci lascia un Mito della canzone francese, una cantautrice tra le più appassionate e originali – si legge nel post -. L’amore come lo raccontava #FRANCOISEHARDY aveva un sapore puro e emozionante. La ringrazierò sempre per avermi dato il permesso di scrivere il testo di una sua canzone in italiano dal titolo ‘MESSAGGIO PERSONALE’. Tanti oggi piangeranno per te.”

Morta a 80 anni Françoise Hardy, cantautrice e icona francese nel mondo

Françoise Hardy, nata nel 1944, è stata una delle voci più influenti della musica francese. Con una carriera che si estende per sei decenni, ha lasciato un’impronta indelebile con brani iconici come ‘Comment te dire adieu’ e ‘Tous les garçons et les filles’. Hardy è diventata famosa per il suo stile unico e per il suo contributo al movimento yé-yé degli anni ’60.

Il triste annuncio della sua morte a 80 anni è stato dato dal figlio Thomas Dutronc, che ha condiviso un ricordo toccante sui social media. Françoise Hardy ha combattuto a lungo contro un cancro al sistema linfatico, diagnosticato nel 2004. Nonostante le difficoltà di salute, tra cui un coma indotto nel 2015 e la perdita dell’udito a un orecchio, ha continuato a contribuire alla musica fino al 2018. La sua scomparsa, ad oggi, segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto nella musica e nella cultura francese, ma anche nel cuore di Cristiano che la ricorda con grande affetto e stima.