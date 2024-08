Film più belli di sempre: ecco quali sono i 10 che non hai mai visto | Corri a guardarli

Il cinema è una passione che coinvolge e riguarda milioni di persone. A tal proposito esistono dei film che hanno fatto la storia

È una delle passioni più autentiche e diffuse dal secondo dopoguerra ad oggi, soprattutto in Europa e nel continente americano. Quello per il cinema è un amore autentico, viscerale, per il quale si possono raccontare migliaia di storie e racconti appassionanti.

Nella storia del grande schermo non si contano i registi e gli attori che hanno segnato la propria rispettiva epoca, alcuni di loro sono diventati oggetto di studio nelle università di tutto il mondo. Le grandi e più prestigiose rassegne cinematografiche hanno fatto sognare generazioni intere di appassionati.

L’Oscar americano, la Palma d’Oro a Cannes e il Leone d’Oro a Venezia sono i premi più ambiti della storia del cinema. L’Italia è stata per anni ai vertici del cinema mondiale, grazie ad una serie di autori e sceneggiatori considerati a lungo i migliori in assoluto.

Se però fossimo chiamati ad indicare una selezionata lista di 10 film dalla cui visione non si può prescindere, proponiamo dei titoli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del grande schermo, come e forse più di altri.

I 10 film più belli di sempre, la lista è sensazionale: sono tutti capolavori

Per quanto ci riguarda, i primi due di questo mini elenco sono “Il Padrino” e il “Il Padrino parte seconda“, autentici e memorabili capolavori firmati all’inizio degli anni settanta da Francis Ford Coppola che ha narrato l’epopea della potente famiglia mafiosa dei Corleone.

Dalla saga del Padrino alle opere del ‘maestro del brivido’, il leggendario Alfred Hitchcock, di cui almeno un paio di film non devono mai mancare. Abbiamo scelto “Intrigo Internazionale” con Cary Grant e “La finestra sul cortile” con James Stewart e la meravigliosa Grace Kelly.

I 10 capolavori del cinema mondiale: ecco gli altri da non perdere

Da un maestro all’altro, passiamo a Charlie Chaplin, il leggendario ‘Charlot’: “Il grande dittatore“, la struggente ed esilarante parodia sul nazismo e su Adolf Hitler resta una pietra miliare della storia del cinema. Un altro autentico gigante della celluloide è senza dubbio Stanley Kubrick, il cineasta che ha cambiato il corso della cinematografia mondiale.

A chi non avesse ancora visto “Arancia Meccanica” e “Full Metal Jacket“, consigliamo di non perdere tempo. Per concludere questa mini rassegna citiamo “Il Buono, il brutto e il cattivo“, il mitico western di Sergio Leone e “Toro scatenato” di Martin Scorsese, la storia tragica del pugile italoamericano Jack La Motta. Dulcis in fundo, andate a vedere anche “La grande guerra” di Mario Monicelli, uno spaccato memorabile sul primo conflitto mondiale con Alberto Sordi e Vittorio Gassman.