Gianni Sperti trema: chi è pronto a prendere il suo posto a Uomini e Donne | Lui lo conoscete tutti

L’opinionista di Uomini e Donne potrebbe vedersi soffiare il posto: l’annuncio fa tremare, questa volta fa sul serio, vuole il suo ruolo

Se avete guardato Uomini e Donne almeno una volta nella vostra vita saprete sicuramente chi è Gianni Sperti. Lo storico opinionista sempre al fianco di Tina Cipollari, ha ormai il posto fisso nel programma mariano del pomeriggio di Canale 5.

È da tempo che si vocifera del possibile inserimento di un’altra figura maschile e di un’eventuale sostituzione con Gianni Sperti che ormai da tanti, forse anche troppi anni, ha conquistato il suo posto in studio dando la sua opinione sulle coppie.

Certo, è difficile pensare che Gianni possa dire addio, ormai il pubblico lo riconosce nel ruolo di opinionista e senza di lui anche Tina potrebbe sentirsi persa. Non è l’unica persona di cui si vocifera un’uscita però, si può dire che anche il volto della famosa dama del Trono Over sia arrivata al capolinea lavorativamente parlando, almeno per quanto si può leggere tra le indiscrezioni del web.

A quanto pare Maria potrebbe limitare lo spazio di Gemma Galgani per la prossima edizione: un chiaro ridimensionamento è stato possibile percepirlo anche quest’anno e così il pubblico ha fatto pronostici già sul post estate, il suo nome è tra i papabili addii o comunque tra quelli che verranno limitati a uno spazio più ristretto nel programma. Prende sempre più quota invece la pressione di un altro volto del programma, che preme per tornare, magari con un ruolo più importante.

Gianni Sperti spodestato da un nuovo volto, le dichiarazioni di un ex volto UeD

È ormai da tempo che un ex volto di Uomini e Donne Trono Over rilascia dichiarazioni nelle quali sostiene di essere ancora molto amato dal pubblico, e che per questo si sentirebbe di avere la possibilità di esplorare ancora di più il mondo dello spettacolo televisivo, magari ambendo a una posizione un po’ più in vista rispetto a quella raggiunta anni fa come Cavaliere del Trono Over.

Parliamo di un volto che ha avuto una lunga storia con una Dama, quasi 8 mesi di frequentazione, poi chiusa in litigio, e che adesso vorrebbe tornare in tv: le sue dichiarazioni hanno infatti alimentato le indiscrezioni sul web che lo vedrebbero come perfetto sostituto di Gianni Sperti.

Giorgio Manetti di nuovo a Uomini e Donne? Sì, ma solo se da opinionista

Si parla proprio di Giorgio Manetti. L’affascinante signore che ebbe una lunga storia con la dama Gemma Galgani (anche l’unico che è riuscito a creare una relazione così duratura con lei). La dama era totalmente ammaliata dal fascino di quest’uomo così intraprendente, e il suo comportamento sempre coerente e da signore tutto d’un pezzo è piaciuto anche al pubblico, tanto da renderlo ancora più famoso una volta che ha concluso il suo percorso nel programma.

“Tornerei a Uomini e Donne, – come racconta larchitetto.it sono queste le dichiarazioni di Giorgio – ma in un ruolo diverso, magari come opinionista. Giorgio Manetti, e te lo dico senza presunzione, sarebbe perfetto per un programma tipo Stranamore”.