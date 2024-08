Maria De Filippi, l’hanno trovata in spiaggia proprio con lui: dopo Costanzo ecco chi gli ha ridato il sorriso

Avvistata una felicissima Maria De Filippi intenta a riposarsi in spiaggia proprio insieme a lui, un quadretto di serenità.

Soprannominata da molti “Queen Mary”, la regina della televisione Maria De Filippi è tra le conduttrici più stimate di sempre e la sua unione con il noto conduttore Maurizio Costanzo all’epoca aveva sollevato diverse polemiche poi messe a tacere dalla loro storia.

Dopo la dipartita di Maurizio Costanzo, molti temevano che questo evento avrebbe avuto ripercussioni irrimediabili su sua moglie, compromettendo la sua carriera televisiva: questo non è accaduto, ma certo è che un velo di tristezza era palpabile attorno a Maria De Filippi.

La conduttrice, tra l’altro, si occupa di alcuni programmi che riguardano e hanno al loro centro proprio le relazioni amorose: basti pensare a Uomini e Donne che ogni anno tiene incollati migliaia di telespettatori e telespettatrici allo schermo per seguire le vicissitudini amorose dei protagonisti dei due parterre e troni.

Eppure qualcuno sembra aver scorto un largo sorriso sul volto della star televisiva, un sorriso che probabilmente era provocato non tanto dalla bellissima spiaggia e dal periodo di vacanza, quanto dalla compagnia che aveva al suo fianco.

Maria De Filippi, un sorriso enorme affianco a lui

La vediamo in spiaggia come molti italiani in questo momento, a godersi il momento di meritato riposo dopo un anno di lavoro in cui abbiamo assistito alle sue incredibili performance di conduzione spesso seduta sullo scalino dello studio.

In sua compagnia c’è uno dei compagni più fedeli di sempre della nostra Queen, che sappiamo essere grande amante degli animali: il suo animale domestico Saki, che abbiamo visto più volte in studio soprattutto dopo le serate di C’è posta per te.

Saki e Maria De Filippi, una coppia inseparabile

L’amore per gli animali della nota conduttrice è noto ormai a tutti: grazie alla risonanza dei suoi programmi, è sempre contenta di poter aiutare animali che si trovano nei canili a trovare una nuova famiglia, lo dimostrano i filmati trasmessi, a esempio, a fine puntata dopo Uomini e Donne in cui ogni cagnolino viene presentato con le sue peculiarità così da invitare tutti all’adozione.

Senza dubbio avere un compagno fedele come Saki ha alleviato non poco il dolore per il lutto di Maria De Filippi: si tratta di una mancanza a cui non ci si abitua mai, ma essere circondati di amore aiuta eccome.