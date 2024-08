Natalia Estrada, dalla tv al fango e il letame: oggi vive così | Ecco com’è ridotta

Una delle show girl più apprezzate degli anni ’90, Natalia Estrada dalle stelle alle stalle: nessuno si aspettava la fine che avrebbe fatto.

Le sue origini spagnole l’hanno resa ancora più affascinante di quanto non fosse già di per sé, senza sapere nulla riguardo a lei, Natalia Estrada ha incantato per anni il pubblico italiano diventando una vera e propria icona della televisione.

Dai ruoli in diverse fiction e alcuni film alla conduzione, è stata apprezzata da pubblico e colleghi, rimanendo sulla cresta dell’onda della notorietà sia in Italia che in Spagna fino ai primi anni del nuovo millennio.

Infatti è davvero molto tempo che non la vediamo in televisione e per una situazione ben precisa che nessuno si sarebbe aspettato: Natalia Estrada ha completamente cambiato vita.

Dallo scintillio dei palchi televisivi, la direzione che ha preso a partire dalla metà del primo decennio degli anni duemila ha completamente virato verso un altra tipologia di vita, una scelta dettata da una passione di cui non tutti erano a conoscenza.

Le meritate “stalle” di Natalia Estrada, una esistenza nella natura

Oggi la nota show girl vive in un ranch: infatti si occupa, assieme a suo marito, della gestione dell’Italian Western Academy, che si occupa della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri.

Si tratta di una vita anche da viaggiatrice oltre che da amante della natura, visto che una succursale dell’Accademia si trova proprio negli Stati Uniti, niente di meno che nella località di Yellowstone dove è presente il famoso Parco.

Natalia Estrada, vita da sogno tra le sue passioni e uno sperato ritorno

Natalia Estrada sembra davvero aver trovato la propria vocazione, e a Gazzetta.it ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto ben sperare in merito a un suo possibile ritorno sul piccolo schermo “La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”.

Una dichiarazione che fa ben comprendere quali siano le priorità di Natalia Estrada e quanto il suo benessere la porti a non voler scendere a compromessi solamente per le luci della ribalta.