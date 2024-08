Natalia Titova, tolti tutti i sassolini dalla scarpa sull’addio alla Carlucci: “sarebbe stato peggio se…” | Mai sentita parlare così

L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha chiarito una volta per tutte i perché dell’addio al programma di Milly Carlucci

Natalia Titova si è ritirata dalla scena ma la conosciamo bene per la sua lunga carriera a Ballando con le Stelle, seguita poi con diversi anni come insegnante ad Amici. Adesso Natalia si dedica interamente alla sua scuola di ballo ed è felice così.

Nella sua vita privata va tutto a gonfie vele e per quanto riguarda la questione lavorativa, la ballerina aveva già raccontato di aver preferito andare via da Amici per una semplice incompatibilità con il format del programma.

Nessuna incomprensione con Maria De Filippi, semplicemente il talent di Mediaset la limitava a fare la ‘maestrina’, a dover discutere con gli altri insegnanti e comunque a dover stare a tutte le ‘regole’ che un format sui generis presuppone.

Natalia Titova si sentiva troppo stretta in un ruolo che non era il suo, e così ha deciso di abbandonare la trasmissione per dedicarsi interamente ai suoi allievi della scuola di danza creata proprio da lei. Ma perché cambiare totalmente direzione e abbandonare Ballando con le Stelle?

Natalia Titova ha fatto chiarezza sui perché del suo abbandono del programma

Prima di Amici di Maria De Filippi, però, la lunghissima carriera di Natalia si è consumata a Ballando con le Stelle, il programma Rai di Milly Carlucci a cui è stata molto affezionata. Ballando l’ha vista crescere ed evolvere, ma a un certo punto l’ha vista anche andare via, con molto dispiacere da parte del pubblico.

La Titova decise di abbandonare il format per dedicarsi ad altro, così infatti fu promossa dalla De Filippi per il ruolo di insegnante ad Amici, ma la verità è che la notorietà la Titova l’ha raggiunta proprio ballando come protagonista sul palco. Purtroppo dovette mollare, un po’ per via di problemi fisici e un po’ per via di una decisione riflettuta e sofferta, orchestrata da diverse dinamiche. A far chiarezza sulla questione è stata proprio lei, intervistata dalla Balivo dopo anni dall’addio al programma.

L’ex ballerina ha spiegato le motivazioni dell’addio a Milly Carlucci

“Ho letto che molti giornali hanno dato ampio spazio al problema che ho fin da piccola, drammatizzando in maniera esagerata un tema tutt’altro che drammatico” scriveva la Titova su Instagram in un lungo post. ” Vorrei tranquillizzarvi perché, appunto, l’osteomielite è un problema che ho da sempre, dal quale non si guarisce ma con il quale si convive tranquillamente” si può continuare a leggere sul post pubblicato nel 2019, che chiariva di non aver dovuto abbandonare il programma per una tragedia ma semplicemente perché si era resa conto che meglio di così non avrebbe potuto fare.

“Come ho detto, è meglio fermarsi un’ora prima che dieci minuti dopo. Ho affermato che da lì in poi sarebbe stato sempre peggio, ma non mi riferivo alla malattia, bensì alla qualità delle mie esibizioni, sia per il dolore al ginocchio che comunque ho sempre gestito, sia soprattutto per l’avanzare dell’età”. Insomma, la Titova ci ha tenuto a specificare il reale perché dell’abbandono del programma tanto amato, per evitare fraintendimenti.