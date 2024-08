Rai, l’ultima rivoluzione fa saltare un’altra testa | ‘Come faremo senza di lui?’: il più amato di tutti ha già salutato

Dopo i recenti colpi di scena in casa Rai, anche un altro protagonista potrebbe ben presto guardare altrove.

Possiamo definirla metaforicamente una ‘strage’, quella avvenuta nell’ultimo periodo in casa Rai. A causa di varie questioni politiche, moltissimi giornalisti a partire da Fabio Fazio hanno dovuto più o meno volutamente cambiare strada, abbandonando quella che per molti anni è stata la loro casa.

Insieme a lui, ad abbandonare è stata anche Littizzetto, seguita dal più recente Amadeus, pilastro indiscusso della tv di Stato. In tutto ciò non sembra esserci quiete tra i piani alti della Rai, che come un falco osserva anche coloro che con la loro satira diffondono verità su un sistema che non ammette più libero pensiero.

Da qui anche i cambi di programma, che si riflettono inevitabilmente in ‘cambio di programmazione’. Questi, seppur normali, vanno a sostituire ciò che è già presente nella proposta Rai. In questo caso, il cambiamento non è passato di certo inosservato al pubblico che ad oggi continua a porsi sempre più domande.

La chiusura del programma Rai

Con l’arrivo dell’autunno, gli spettatori di Rai2 si preparano a dare il benvenuto a un nuovo programma mattutino: Binario 2. Una sfida non da poco, visto che dovrà sostituire uno dei più amati show televisivi degli ultimi anni, Viva Rai2. Con la guida di Andrea Perroni e Carolina Di Domenico, si aprono le porte di un nuovo format che, seppur ancora avvolto nel mistero, dovrà farsi strada in un orario e in una fascia di pubblico ormai abituata al carisma e il sottile sarcasmo di Fiorello.

L’ombra di Fiorello su Binario 2: una mancanza difficile da colmare

Quando di parla di Fiorello, nel pensiero comune vi è l’immagine di un gigante dell’intrattenimento italiano, capace di conquistare con la sua ironia, intelligenza e quel tocco inimitabile di spontaneità che lo rende unico. È proprio per questo che il vuoto lasciato da Viva Rai2 non sarà facile da colmare. Mauro Coruzzi, meglio noto come Platinette, ha espresso senza mezzi termini quello che molti pensano: “Con tutto il rispetto per i nuovi conduttori, Fiorello ci mancherà”.

Sempre Platinette, nella sua rubrica ‘I protagonisti della TV visti da Platinette’ sul settimanale DiPiù Tv, ha evidenziato come lo showman siciliano abbia trasformato il mattino televisivo, rendendo Viva Rai2 un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori. Due stagioni in cui lo show ha saputo innovare, mescolando notizie, ironia, e intrattenimento in un mix irresistibile, unico nel suo genere. Fiorello, con la sua abilità di coinvolgere ogni tipo di pubblico, ha fissato un nuovo standard per le trasmissioni mattutine. E ora, senza di lui, Rai2 dovrà reinventarsi. Chissà se Discovery coglierà la palla al balzo e approfitterà di questo colpo basso.