Rudy Zerbi licenziato in tronco: da domani sei a casa | Arrivata la chiamata proprio da lei

Durante un’intervista inedita, Zerbi svela un retroscena inaspettato: il licenziamento di tronco e la chiamata improvvisa.

Se si fosse chiesto a Rudy Zerbi, qualche anno fa, di immaginare una svolta così drastica nella sua carriera, probabilmente non ci avrebbe creduto. Amato dal pubblico come produttore discografico e insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Zerbi ha costruito una carriera solida, radicata nella sua passione per la musica. Ma il cammino di Rudy Zerbi verso il successo non è stato sempre roseo come appare davanti ad uno schermo.

Sin da giovane, la musica è stata il filo conduttore della sua vita. Nato a Lodi nel 1969, Zerbi ha sviluppato fin da adolescente un forte interesse per il mondo della discografia, che lo ha portato a lavorare come DJ nei locali milanesi, fino ad approdare nel mondo della radio. La sua carriera nel settore musicale ha iniziato a prendere forma quando è diventato speaker per Radio 101, una delle emittenti più popolari dell’epoca. La sua voce, calda e coinvolgente, lo ha reso presto un punto di riferimento per gli ascoltatori, ma la radio era solo l’inizio del suo viaggio.

Il vero salto di qualità è avvenuto quando Rudy Zerbi è entrato nel mondo delle etichette discografiche, in particolare con Sony Music, una delle maggiori realtà del settore. In pochi anni, grazie al suo intuito e alla sua profonda conoscenza della musica, è riuscito a scalare le gerarchie aziendali, fino a diventare Presidente e Amministratore Delegato dell’etichetta.

Il licenziamento di tronco

Nonostante il successo, la vita di Rudy non è stata priva di sfide. Nel 2009, in seguito a una ristrutturazione aziendale, Zerbi ha ricevuto una telefonata dagli Stati Uniti che avrebbe cambiato tutto: la Sony stava attraversando un processo di fusione e non aveva più bisogno dei suoi servizi. Quella che fino a poco prima sembrava una carriera destinata a crescere ulteriormente, si è interrotta bruscamente. Rudy Zerbi, che fino ad allora aveva gestito l’etichetta, oltretutto con grande successo, si è ritrovato improvvisamente senza lavoro, a soli 40 anni, con tre figli da mantenere e un futuro incerto.

La rinascita grazie a Maria De Filippi

Di questa vicenda Zerbi ne ha parlato apertamente in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini, sua collega e coach di canto nella scuola di Amici. La conversazione, avvenuta sul canale YouTube che la Cuccarini ha inaugurato qualche mese fa.

La svolta per Zerbi è arrivata nel momento in cui sembrava che tutto fosse perduto. Proprio quando stava per arrendersi alla sua situazione, una telefonata inaspettata ha cambiato il corso della sua vita. Dall’altro capo del telefono c’era Maria De Filippi, la regina incontrastata della televisione italiana, che ha letteralmente ‘salvato’ la carriera di Rudy, offrendogli un ruolo nella scuola di Amici.

È in questa occasione che Zerbi non solo ha riconosciuto l’importanza della De Filippi nel suo percorso lavorativo, ma ha anche voluto lanciare un messaggio ai giovani, incoraggiandoli a non farsi scoraggiare dai fallimenti lavorativi, ma piuttosto a usarli come trampolini di lancio per nuove opportunità.