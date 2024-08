Squarci e lividi sul viso | Pubblico Mediaset devastato dalla notizia: ecco le condizioni della bellissima showgirl

La showgirl in queste ore ha condiviso le immagini del suo volto devastato dai lividi: cosa è successo e come sta oggi l’ex gieffina.

In questi anni, Mediaset è stata la vetrina di molti nuovi volti del mondo dello spettacolo, che hanno saputo farsi conoscere anche grazie alla visibilità indiscutibile di programmi come il Grande Fratello.

In questo contesto, anche i personaggi già noti allo showbiz hanno avuto modo di passare nuovamente sotto i riflettori con una veste nuova, quella di chi ha voglia di farsi conoscere nel profondo, con ricordi del passato ed esprimendo paure e sentimenti del presente. Una sorta di viaggio nell’anima tra il personaggio nel suo vero essere e il pubblico Mediaset.

Questo lo sa bene la nota showgirl brasiliana che, non molto tempo fa, ha catturato il cuore dei suoi telespettatori, tra storie umane che parlano di alcolismo ed emozioni vissute sia dentro che fuori dal piccolo schermo. Sebbene la sua esperienza al Grande Fratello si sia conclusa qualche anno fa, ad oggi la donna ha attirato nuovamente l’attenzione sui social a causa degli squarci e lividi in viso che ha mostrato nella sua pagina Instagram.

Tra sangue e lividi in volto: l’ex gieffina racconta l’accaduto

Attimi di paura per Fernanda Lessa, l’ex gieffina che negli scorsi giorni ha pubblicato un reel in cui appare con il volto tumefatto e pieno di lividi. In questa occasione, la modella brasiliana ha specificato che l’incidente risale a 2 settimane fa, ma oltre a non averne parlato con nessuno, le sue condizioni attuali non sono del tutto ottimali.

Fernanda stava semplicemente portando i suoi due cani a passeggio nel parco quando è inciampata e è caduta rovinosamente dal sesto gradino. “Dovrebbe essere stata solo una passeggiata con i miei due cani al parco”, ha scritto nel suo post. “Invece sono caduta dal sesto gradino di faccia per terra.”

La caduta ha provocato gravi contusioni al volto, con un ematoma esteso sul lato destro e un taglio alla sopracciglia che ha richiesto quattro punti di sutura. Fortunatamente, come ha sottolineato Fernanda, non ha subito danni più seri come fratture agli zigomi, al naso o ai denti.

Come sta Fernanda Lessa ora

Fernanda ha aggiornato i suoi follower con un video che mostra i progressi del suo recupero. Anche se non è ancora completamente guarita, ha confermato che il suo stato sta migliorando. “Non sono ancora al 100%, ma quasi”, ha scritto. Il viso, sebbene ancora visibilmente tumefatto, mostra segni di miglioramento. Le immagini e il video condivisi hanno suscitato una grande quantità di reazioni da parte dei fan e degli amici di Fernanda. Molti hanno espresso preoccupazione e affetto per la sua situazione, augurandole una pronta guarigione. Dal canto nostro, non possiamo che fare altrettanto.