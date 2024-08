Tiziano Ferro, malore improvviso nella notte: trasportato via dall’ambulanza così | Non hanno potuto fare di più

Un episodio singolare svela un lato meno patinato di Tiziano Ferro: il malore improvviso e la dura scoperta.

Sono passati oltre vent’anni da quando Tiziano Ferro è esploso nelle classifiche italiane e internazionali con i suoi brani, da ‘Il mondo è nostro’ a ‘Rosso relativo’. Con il suo talento, il giovane Ferro è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, diventando uno dei cantanti più influenti del suo tempo. Il suo successo, che ha visto alti e bassi, conta oltre venti milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Questo successo ha portato Tiziano Ferro a calcare palcoscenici di tutto il mondo, portando la musica italiana in tour attraverso diversi continenti. Oggi, vive negli Stati Uniti, dove si è trasferito con il suo compagno e i loro due splendidi figli adottivi, Margherita e Andreas, due splendidi bimbi che si passano cinque mesi l’uno dall’altra. Anche se la coppia si è separata di recente, Tiziano ha scelto di restare a Los Angeles.

Nel Natale del 2023, Tiziano Ferro ha condiviso un video sui social in cui confessava di attraversare un periodo difficile, durante il quale non trovava l’spirazione scrivere musica e cantare. Sebbene questa fase sia stata successivamente superata, pochi sono a conoscenza di un episodio che ha segnato profondamente la vita del cantautore.

Un passato difficile

Dietro l’immagine di artista internazionale di Tiziano Ferro si nasconde un passato complesso, caratterizzato da difficoltà e una sensibilità profonda. Ferro ha spesso parlato delle sue battaglie con la bulimia, che ha contribuito all’obesità giovanile, e della depressione che ha influito pesantemente sulla sua vita. La svolta è arrivata con l’incontro con Mara Maionchi, che credette nel giovane Ferro e gli offrì l’opportunità di mettersi in luce, quando lui aveva solo 21 anni.

La notte di paura a Madrid

Nel 2012, durante il tour europeo per promuovere ‘L’amore è una cosa semplice’, Tiziano Ferro affrontò una notte di paura a Madrid. Colto da un improvviso malore, il cantautore fu trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Nonostante l’episodio suscitasse grande preoccupazione, le cause del malessere rimangono ancora in parte sconosciute, anche se si sospetta che un abuso di farmaci possa aver contribuito al problema. I media spagnoli seguirono l’accaduto da vicino, mentre Ferro trascorse alcune ore in osservazione per permettere ai medici di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Fortunatamente, il malore si risolse senza gravi conseguenze e Ferro fu dimesso. Questo episodio, sebbene spaventoso, rappresentò un duro promemoria delle sfide che la fama può comportare. Tuttavia, Tiziano Ferro tornò presto a brillare sul palcoscenico, dimostrando una resilienza che lo ha accompagnato nei suoi successivi successi.