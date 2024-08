‘Turisti per Caso’, te li ricordi Syusy Blady e Patrizio Roversi? Ecco che fine hanno fatto: stenterai a riconoscerli

Dopo diversi anni dalla fine del programma, Syusy Blady e Patrizio Roversi si raccontano: cosa fanno oggi i protagonisti di Turisti per Caso.

Molti ricordano con nostalgia Turisti per Caso, il programma che ha accompagnato il pubblico in avventure indimenticabili con Syusy Blady e Patrizio Roversi. Quei viaggi, che ci hanno mostrato il mondo attraverso gli occhi di una coppia affiatata, sembrano ormai lontani. Nonostante questo, basta una foto per riaffiorare il loro ricordo vivissimo nella mente di chi li ha seguiti in quel tempo.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Syusy Blady racconta il percorso che ha seguito dopo la fine della loro relazione sentimentale. Anche se i due hanno preso strade diverse sul piano personale, il legame professionale e l’amicizia sono rimasti intatti. “Noi restiamo dei grandi compagni di avventure anche se non stiamo più insieme,” afferma Syusy con un certo orgoglio. Ad oggi, infatti, la loro connessione va oltre il semplice rapporto lavorativo; è un’affinità profonda che ha resistito al tempo e ai cambiamenti.

Un legame speciale

Syusy e Patrizio hanno trovato un equilibrio unico, tanto da continuare a collaborare anche dopo la loro separazione. “Il mio animo entusiasta, che ha sempre voglia di sperimentare, sta bene con il suo più concreto,” spiega Blady. Questo equilibrio si riflette nella loro attuale collaborazione. Anche se vivono separatamente, la loro connessione rimane solida. “Stiamo spesso insieme, lavoriamo assieme, ma ognuno ha una sua personalità,” dice Syusy. L’affiatamento non è cambiato, insomma, ma a mutare è stato il loro lavoro.

Syusy Blady e Patrizio Roversi oggi

Dopo la conclusione di Turisti per Caso, Syusy e Patrizio hanno intrapreso una nuova avventura con Italia Slow Tour, un sito web dedicato al turismo sostenibile e consapevole. Descriverlo è molto semplice, si tratta di un progetto che riflette la loro intramontabile passione per i viaggi; quella che da sempre hanno trasmesso al pubblico. All’interno di Italia Slow Tour vi sono itinerari che valorizzano la bellezza autentica delle destinazioni, invitando i viaggiatori a scoprire luoghi meno battuti e a immergersi nelle culture locali.

Il sito offre una varietà di contenuti, tra cui articoli informativi, video di viaggio e suggerimenti per itinerari. Ogni settimana ci sono nuovi aggiornamenti che comprendono esplorazioni dettagliate e riflessioni personali su destinazioni diverse. Inoltre, grazie alle continue collaborazioni con diverse strutture, il sito offre sconti e vantaggi esclusivi per i suoi utenti.

Oltre a questo progetto che va avnti ormai da diversi anni, Syusy ha continuato a scrivere e a condividere le sue esperienze nel blog Nomadizziamoci, dove esplora temi legati al viaggio e alla vita nomade. Patrizio, invece, è apparso in alcune fiction televisive, come L’Ispettore Coliandro, e ovviamente, continua a esplorare il mondo.