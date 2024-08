Uomini e Donne, improvviso addio della dama più amata d’Italia: è accaduto tutto in poco tempo

Uomini e donne, arriva la notizia che nessuno poteva immaginare. Colpita una delle dame più famose, tutti i dettagli

Uomini e Donne è senza dubbio una delle trasmissioni più amate e seguite dal pubblico. Condotta da Maria de Filippi, da anni appassiona i telespettatori e rappresenta una vera e propria garanzia di ascolti nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Il programma nato inizialmente come talk show dove persone adulte si confrontavano su varie tematiche si è successivamente trasformato in dating show rivoluzionando completamente il format.

Oggi vede la presenza di un/una tronista (seduto su una sedia simile ad un trono) pronto a cercare l’anima gemella. Negli anni si è aggiunto anche il Trono Over al quale partecipano dame e cavalieri dai quarant’anni in su, anche loro in cerca dell’amore.

Venerdì 24 maggio si è conclusa la 28esima edizione del programma, terminata con la scelta di Daniele Paudice che è uscito dal programma con Gaia Gigli e con la formazione di nuove coppie del Trono Over.

Uomini e Donne, cambiamenti in arrivo

Attualmente in pausa estiva, Uomini e Donne è pronto a tornare nelle case degli italiani da settembre. Sono previste numerose novità e tantissimi colpi si scena.

In questi mesi di assenza, i fan del programma hanno continuato a seguire sui social ed informarsi su i vari personaggi che hanno partecipato nell’ultima edizione e non solo. Ben presto però, qualcosa potrebbe cambiare inaspettatamente, e a quanto pare un addio improvviso è dietro l’angolo…

L’addio definitivo proprio della famosa dama

Si tratta di un volto storico del noto dating show, in questi dieci lunghi anni si è messa in gioco numerose volte pur di trovare l’amore. Caschetto biondo, molto elegante e fisico longilineo nonostante i suoi 70 anni portati benissimo. Senza dubbio è una delle donne che nelle storia del programma non ha mai smesso di credere di trovare la sua metà e a quanto pare potrebbe averla trovata, è lei Gemma Galgani.

Nelle ultime puntate la donna aveva conosciuto Pietro Del Pozzo con il quale sin da subito aveva dichiarato di trovarsi bene. La conoscenza è continuata anche dopo la trasmissione e i due si starebbero ancora frequentando. A parlare del loro rapporto è stato proprio il cavaliere rilasciando un’intervista al magazine ufficiale del programma, al quale avrebbe riferito che nonostante la difficoltà dovuta alla distanza continuano a sentirsi tutti i giorni. Secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni, la loro relazione potrebbe significare un‘addio definitivo della dama dal programma ma in merito nulla è certo. Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, chiarisce infatti che attualmente non è ancora arrivata la conferma “ufficiale”, pertanto non ci rimane che attendere la prossima stagione.