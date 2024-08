Pazzesco: torna dopo 23 anni la trasmissione più amata dagli italiani | Stanno cercando il sostituto di Iva Zanicchi

Dopo 23 anni torna la trasmissione che era una delle più amate in assoluto dagli italiani. Si cerca chi può prendere il posto di Iva Zanicchi.

Sta per partire una nuova stagione televisiva. La Rai, ma anche Mediaset stanno lavorando per offrire un ottimo spettacolo al pubblico che assiduamente li segue. I programmi delle due reti sono organizzati con un palinsesto che dovrebbe essere in grado di raccogliere consensi.

Anche per quest’anno il diktat sembra essere lo stesso di tutti gli anni, ovvero quello di riuscire a conquistare un numero maggiore di ascoltatori rispetto a quelli che sono gli avversari. Lo scorso anno l’audience ha dato non pochi grattacapi.

Quindi quest’anno era importante procedere con un lavoro che sia effettivamente minuzioso, in grado di sbaragliare la concorrenza. I palinsesti televisivi sono stati ormai presentati e confermati da tutti i protagonisti del piccolo schermo, ma questo non vuol dire che non ci possano essere delle modifiche in corsa.

Ci sono progetti importanti tanto in casa Rai, quanto in casa Mediaset. Ci sarebbe un programma che dopo ben 23 anni potrebbe tornare in Tv, ma il lavoro sembra essere ancora piuttosto lungo, ecco il motivo per cui attualmente le voci si continuano a susseguire.

La trasmissione torna dopo ben 23 anni

La trasmissione di cui si parla ha segnato la storia della TV italiana e potrebbe tornarlo a fare. Quello che attualmente si sta cercando è un sostituto per quella che è stata la sua conduttrice. Intanto quest’anno in palinsesto è comparsa La Ruota della Fortuna dell’indimenticabile Mike Buongiorno, allora perché non portare in scena un altro grande successo?

Ci si riferisce a Ok – il prezzo è giusto. Fino ad oggi nessuno era riuscito a riportare in scena lo storico programma e come riportato da Davide Maggio, tutti sperano di foggiarsi della sua presenza nel suo palinsesto.

Andare verso il futuro con un occhio al passato

In termini di intrattenimento, forse la TV degli anni ’90 era quella che aveva più da dire a tutti coloro che la seguivano quotidianamente. Se da una parte c’è chi chiede una visione verso il futuro, dall’altra c’è invece chi, vorrebbe il ritorno a una TV che sia in grado di divertire il suo pubblico.

Su quale rete potrebbe andare in onda il programma? In realtà questo ancora non è chiaro. Attualmente sembra che tutti i palinsesti siano in full, ma non si esclude che si possa fare spazio al nuovo Ok – il prezzo è giusto.