Pino Insegno sotto shock, non se lo aspettava proprio di scoprirlo così: “Torna Marco Liorni”!

Il ritorno in RAI di Pino Insegno è stato caratterizzato da critiche aspre e feroci. L’attore e comico romano è subissato di critiche

Da quando Pino Insegno è tornato in RAI, secondo i più maliziosi solo grazie alla sua amicizia con il presidente del consiglio Giorgia Meloni, le critiche di moltissimi telespettatori hanno preso gradualmente forza. L’attore romano è da tempo subissato di critiche.

Nella stragrande maggioranza dei casi Insegno è accusato di non essere in grado di entrare in sintonia con i concorrenti e più in generale di sentirsi molto più importante del programma che in quel momento è chiamata a condurre.

All’inizio dell’estate al noto doppiatore, reso celebre dall’aver dato la voce al personaggio di Aragorn ne “Il Signore degli Anelli“, è stata affidata la conduzione di uno storico game show della RAI, “Reazione a catena” che negli anni passati ha visto alla guida, tra gli altri, l’ex cantante Pupo.

I dati di ascolto fatti registrare dal game show sono considerati interlocutori: non un fallimento, ma neanche un evidente successo. Va detto per amor di verità che a rendere tutto più complicato è stata la disputa di due grandi eventi sportivi come gli Europei di calcio e le Olimpiadi, che hanno sottratto migliaia di spettatori.

Pino Insegno, non sarà più lui a condurre “Reazione a catena”: c’è l’annuncio

Ad aver ottenuto risultati eccellenti alla guida di “Reazione a catena” è stato invece un conduttore molto stimato dal pubblico come Marco Liorni, che invece nella scorsa stagione è stato chiamato a prendere il posto di Flavio Insinna alla conduzione de “L’Eredità“.

In base a quanto svelato alla presentazione dei palinsesti per Liorni è arrivata la conferma: sarà dunque ancora lui a presentare il game show della fascia preserale. Eppure c’è chi vorrebbe rivederlo proprio a “Reazione a catena” al posto di Pino Insegno.

Pino Insegno, ormai non c’è più niente da fare: l’addio è questione di giorni

Tra i telespettatori che spingono per un ritorno di Liorni c’è un’ex Miss Italia nonché tronista di “Uomini e Donne“: stiamo parlando di Clarissa Marchese che proprio durante il dating show condotto da Maria De Filippi ha trovato l’amore della sua vita.

La bella siciliana ha espresso infatti tutto il suo disappunto per l’approdo di Insegno alla conduzione di “Reazione a catena“: “Vi prego, ridateci Liorni. È l’unico programma che guardo in tv: Insegno mette sempre in difficoltà i concorrenti“. In realtà i giochi sono ormai fatti, Liorni non tornerà.