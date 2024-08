Rai, arriva lo switch off tanto atteso: ecco cosa devi fare

Lo switch off mette in difficoltà le vecchie generazioni: chiedete ai vostri nipoti di risintonizzare il tv per vedere la Rai.

La Rai svolge un servizio nazionale fondamentale grazie alle trasmissioni di informazione e di intrattenimento trasmesse ormai non solo sulle tre reti ma su tutti i canali, tra cui anche Rai Movie e simili, e anche attraverso la rete internet grazie all’applicazione Raiplay.

Sono stati molti i cambiamenti in Rai avvenuti nell’ultimo anno: sono stati visti “migrare” ad altre reti, soprattutto Discovery, alcuni di coloro che erano considerati punti di diamante della rete, come Amadeus o Fabio Fazio.

Un altro cambiamento, però, sta per intervenire nel servizio televisivo pubblico: stavolta non riguarda conduttori o conduttrici ma le trasmissioni stesse e gli utenti.

Questi ultimi, per poter godere di alcuni dei servizi Rai, per i quali paghiamo ogni anno un canone, dovranno procedere alla ri-sintonizzazione del proprio televisore.

Rai si appresta allo switch off: ecco cosa fare

A partire dall’una di notte del 28 agosto 2024 Rai ha avviato lo switch off: nello specifico si intende l’apertura da parte di Rai dell’epoca del DVB-T2, avvenuta modificando la codifica di un intero MUX, il MUX B, all’interno del quale sono stati inseriti, con la nuova codifica, alcuni dei canali “minori”.

Per noi comuni mortali questo cambiamento altro non significa che il procedere a risintonizzare i canali del nostro televisore per poter fruire nuovamente senza alcun problema di alcuni canali Rai.

I cambiamenti intervenuti con lo switch off

I canali Rai 4 (21), Rai Premium (25) e Rai News 24 (48) sono stati inseriti in versione HD all’interno del MUX B, mentre Rai Storia HD (54), Rai Scuola HD (57) e Rai Radio 2 Visual HD (202) diventano visibili esclusivamente in DVB-T2, col rischio, se si dovesse avere un tv non compatibile al 100%, di non riuscire a vedere Rai Storia HD e Rai Radio 2 Visual HD.

Per verificare se la vostra televisione è compatibile con questo cambiamento del servizio pubblico è presente un canale test al numero 100: il canale mostra il logo RAI e la scritta “Test UHD-4K DVB-T2 HEVC Main 10 Level 5.1”. Nel caso in cui non siate ancora in possesso di un decoder, ricordiamo che è possibile ottenere un bonus dallo Stato in relazione a questo acquisto nel caso in cui siate in possesso di alcuni requisiti. A fare richiesta possono essere persone over 70 con una pensione inferiore ai 20 mila euro lordi annui.