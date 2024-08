Sei fuori da Amici: Maria De Filippi lo caccia definitivamente | Non si torna più indietro

La ventiquattresima edizione di Amici sta per prendere il via con una clamorosa novità. La decisione di Maria De Filippi spiazza tutti

Il successo dell’ultima edizione di “Amici” è stato tale da spingere il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi a scrivere di suo pugno una lettera infarcita di complimenti indirizzata a Maria De Filippi, considerata ormai un pilastro dell’azienda di Cologno Monzese.

Un’autentica investitura per la conduttrice e autrice milanese che nel corso degli anni ha offerto uno straordinario contributo al successo di Mediaset. E che proprio per questo è destinata ad assumere un ruolo sempre più importante all’interno del colosso televisivo fondato da Silvio Berlusconi.

Intanto però c’è da confermare e ribadire lo strepitoso successo ottenuto da “Amici” nella scorsa stagione. I record di ascolto ottenuti dallo storico talent di Canale 5 sono stati accolti con particolare entusiasmo a Cologno Monzese, ma il difficile viene proprio adesso.

La stessa Maria De Filippi sa bene che passare dalle stelle alle stalle è straordinariamente facile e per evitare che questo accada è necessario accrescere impegno e dedizione. E magari prendere decisioni coraggiose, forse anche impopolari.

Amici, Maria De Filippi ha deciso: ormai non c’è niente da fare

Una di queste, come rivelato dal sito Dagospia, riguarda la composizione del nuovo staff dei docenti della scuola, gli insegnanti che avranno il compito di seguire e far crescere i giovani talenti pronti a mettersi in mostra nel canto e nella danza.

Secondo l’indiscrezione riportata dal portale di gossip, in genere ben informato, uno dei professori più amati e apprezzati dal pubblico non farà parte del cast della prossima edizione di “Amici”. Una batosta per lui e per tutti i suoi fan.

Amici, la sostituzione è già avvenuta: la delusione corre sui social

Stiamo parlando del professore di ballo Raimondo Todaro, che a settembre non vedremo più all’interno della scuola. La decisione, a quanto pare definitiva, è stata presa da Maria De Filippi qualche settimana fa e non ci sono margini per un suo ripensamento.

Secondo un’altra indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza a prendere il posto di Todaro dovrebbe essere Adriano Bettinelli, brillante coreografo e ballerino. A questo punto non resta che attendere l’annuncio ufficiale che sarà proprio Maria De Filippi a diramare nei prossimi giorni. Di certo l’addio di Todaro lascia di stucco tutti i fan dello storico reality.