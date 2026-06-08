SWISS NATURE LABS Lentes autoajustables vizmaxx autofocus

No reemplazan un control de la vista. Son ideales para lectura, costura, manualidades, modelismo, reparaciones y cualquier trabajo de precisión. Son aptas para personas con graduaciones de entre +0.5 y +3.0 dioptrías.

Basta de dolores de cabeza o de ojos ¡ya no tendrás que forzar la vista!

Y a diferencia de otros escáneres que te hacen parecer viejo, VIZMAXX tiene un diseño de moda clásico que queda bien en todos, sin importar la forma de tu cara o lo que lleves puesto. El trabajo se vuelve menos estresante, ya que no es necesario cambiarse de gafas para leer material impreso o mirar la pantalla de una computadora o teléfono celular. Debe estar en perfecto estado, con todas sus etiquetas y sin uso, tal como te lo entregamos.

Amplían tu visión hasta un 160%, dejándote ver todo mucho más grande, claro y nítido en cada tarea de cerca. Los Lentes Vizmaxx Magnibrite son las gafas de aumento que necesitabas para dejar de forzar la vista. No mire directamente al sol; mirar hacia el sol causará daños inmediatos e irreversibles a sus ojos. Estos lentes están diseñados con un amplio rango de diferentes graduaciones desde 0,5 a 2,75. Estos innovadores lentes para leer se ajustan a las necesidades de tus ojos, ya sea que leas de cerca, a media distancia o desde lejos. De esta forma, las lentes antirreflectantes actúan como barrera ante reflejos no deseados que dificultan la visión.

Entre esos sectores se ve beneficiado el óptico, pues hoy podemos encontrar lentes que se gradúan solos para adecuarse a los diferentes campos de visión dependiendo de la situación.

Son aptas para personas con graduaciones de entre +0.5 y +3.0 dioptrías.

No mire directamente al sol; mirar hacia el sol causará daños inmediatos e irreversibles a sus ojos.

Todos los días lo primero que hacemos al despertar es abrir los ojos, mirar el ambiente que nos rodea y empezar nuestra rutina.

Si usas lentes de contacto es posible combinarlos con estas gafas sin mayor inconveniente, permitiendo así la comodidad ideal para ti y tus ojos.

Desde ese momento estamos utilizando el sentido de la visión, uno de los más importantes entre los cinco que tenemos y que realiza la tarea de identificar e interpretar lo que se encuentra a nuestro alrededor. Todos los días lo primero que hacemos al despertar es abrir los ojos, mirar el ambiente que nos rodea y empezar nuestra rutina. Vizmaxx Autofocus son los novedosos lentes de lectura, diseñados con la exclusiva tecnología óptica multienfoque en sus micas, que integra un amplio rango de diferentes graduaciones, que van desde 0.5 hasta 3.0. Son una ayuda de aumento práctica para ver mejor de cerca en tareas cotidianas. Son una ayuda de aumento para tareas puntuales como leer o coser.

Las únicas gafas de lectura que realmente se ajustan a tus necesidades visuales

Hasta podrás leer fácilmente la información de las etiquetas y los prospectos de los medicamentos gracias al efecto lupa de las lentes. Cuando los usas tus ojos trabajan de forma conjunta con tu cerebro para encontrar automáticamente el punto exacto en el que puedas ver con claridad. El secreto de Vizmaxx Autofocus es la tecnología óptica multi-enfoque de sus lentes de policarbonato, diseñados con un amplio rango de graduaciones desde 0,5 hasta 2.75. Consulta las ofertas actuales o revisa la lista completa de tiendas y precios.

Con Vizmaxx Autofocus ¡solo necesitarás un par de anteojos!

Su funcionamiento es muy sencillo, pues gracias a vizmaxx autofocus precio argentina su sistema multi enfoque incorporado en las micas, se obtiene un rango bastante amplio de graduaciones para adecuarse a la actividad que deseemos realizar, yendo desde 0.5 y llegando hasta 3. Muchas compañías los han incorporado, no obstante algunos no cumplen con las expectativas o los venden a precios muy elevados dificultando su adquisición y causando más problemas que soluciones. Entre esos sectores se ve beneficiado el óptico, pues hoy podemos encontrar lentes que se gradúan solos para adecuarse a los diferentes campos de visión dependiendo de la situación. Las soluciones para los problemas actuales han llegado acompañados de la mejor tecnología disponible gracias a los avances increíbles de nuestros días. Nuestra visión va presentando un deterioro que repercute en disminuir la capacidad de enfocar, el rápido cansancio, dolor por esfuerzo, entre otras consecuencias. Gracias a este diseño y tecnología, pueden enfocar automáticamente al colocarlas sobre los ojos, ya sea que necesites ver de lejos o cerca.

Contamos con los mejores métodos de pago

Así podrás comenzar a gozar de los beneficios de disfrutar de una vista totalmente clara y un descanso para tus ojos. El cuidado de tu vista es lo más importante, por lo que adquirir unos lentes que se gradúan solos no debería ser un lujo para las personas que requieren más de un par de anteojos y de esa manera cubrir su necesidad. Si usas lentes de contacto es posible combinarlos con estas gafas sin mayor inconveniente, permitiendo así la comodidad ideal para ti y tus ojos. En el caso de Vizmaxx Autofocus esto es de manera automática, pues es tu cerebro en conjunto con tus ojos los que realizan las pruebas con las micas para encontrar el punto exacto en el que seas capaz de observar de forma clara. Los órganos encargados de esa tarea son los ojos, conforme pasa el tiempo se van desgastando y más si no les damos el cuidado correcto.

Las podés usar solas o colocarlas por encima de tus lentes graduados o de sol, y son aptas para graduaciones de entre +0.5 y +3.0 dioptrías. Con su tecnología de lente de aumento y sus luces LED incorporadas, todo se ve más grande, claro y nítido al instante, sin turnos médicos ni recetas. ¡mirá cada detalle con aumento y luz led, sin esfuerzo y sin receta! Al igual que con cualquier lente multifocal, el ojo necesitará un plazo de tiempo para adaptarse y conseguir una visión óptima. No compre falsificaciones y garantice un producto de calidad comprando ÚNICAMENTE a través de este sitio web oficial.

DEJA DE GASTAR UNA FORTUNA EN ANTEOJOS

Estos anteojos incorporan en su diseño la tecnología óptica multienfoque, que es la exclusiva innovación que permite una graduación más personalizada para adaptarse a tu vista, además de brindar una forma de uso fácil que los convierten en la mejor opción del mercado. Entre las actividades en las que ocupamos la vista se encuentran leer, escribir, revisar nuestro celular, conducir, mirar la televisión o la computadora, por mencionar algunas. "Tuve buena visión hasta los 40. Luego comencé a tener problemas para leer la letra pequeña. Estos anteojos funcionan muy bien. ¡Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles por el excelente servicio que recibí de la tienda!" VIZMAXX Autofocus son las gafas de lectura más innovadoras del mercado, se ajustan a tus ojos automáticamente, corrigiéndolos para una lectura perfecta. Por ley, tienes hasta 10 días para devolver un producto si te arrepientes de la compra. YOMO Autofocus son los novedosos lentes de lectura, diseñados con la exclusiva tecnología óptica multienfoque en sus micas, que integra un amplio rango de diferentes graduaciones, que van desde 0.5 hasta 2.5.