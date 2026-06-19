Рейтинг онлайн казино с проверенной репутацией игроков

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Кроме того, кошелек можно использовать как промежуточное звено, переводя деньги затем на карту или снимая наличные. Однако отдельные системы могут требовать подтверждения личности и устанавливать собственные лимиты. Электронные платежные системы по-прежнему популярны среди игроков, особенно тех, кто ценит скорость и разделение финансовых операций. Наиболее известные сервисы — ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги), WebMoney, а также ряд других региональных кошельков.

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