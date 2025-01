Amadeus lo ha ammesso: lo hanno preso a mazzate | Tutta la verità sputata davanti alle telecamere

Brutte notizie per l’ex padrone di casa di Affari Tuoi: ecco cosa ha rivelato Amadeus a tutto il pubblico a casa.

È quasi un anno, oramai, che Amadeus ha detto addio alla sua carriera in Rai, per catapultarsi sul Nove. In quel momento, la sua scelta fece parecchio discutere il pubblico a casa.

Ora, però, lo stesso pubblico è diventato fan di Stefano De Martino e dei suoi balletti esilaranti ad Affari Tuoi. Inoltre, i telespettatori non vedono anche l’ora di scoprire che piega prenderà il Festival di Sanremo, nelle mani di Carlo Conti.

Insomma, Amadeus sembra essere stato dimenticato. Di recente, però, è venuta fuori una notizia che sta facendo il giro del web e che lo vede protagonista. A quanto pare, si parla di mazzate. La confessione arriva direttamente da lui stesso. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Un flop inaspettato

Visto il grande successo che il conduttore aveva sulla rete televisiva pubblica, nessuno immaginava che il suo trasferimento sul Nove avrebbe fatto crollare gli ascolti. I suoi programmi, ovvero La Corrida e il game show Chissà chi è, non sembra sia in grado di decollare. Quest’ultimo programma, in particolare, che prende le mosse da I soliti ignoti, all’epoca in onda su Rai 2, è stato trasferito persino in prima serata, così da non doversi scontrare con Affari Tuoi. Il risultato, però, non cambia e lo share fa fatica ad alzarsi.

Insomma, sembrerebbe che Amadeus stia combattendo contro un flop inaspettato e che stia facendo di tutto pur di rimanere a galla. Da ciò che si legge sul web, però, l’uomo potrebbe mettersi in gioco in un contesto a lui estraneo, vestendo i panni del giudice. Sembrerebbe, infatti, che Maria De Filippi, regina di Canale 5, sia pronta a proporgli di diventare uno dei giudici, nel serale di Amici. Dopo un periodo di alti e bassi, questa potrebbe essere l’occasione giusta per ristabilire una sorta di contatto con quel pubblico che tanto lo ha amato. Ma, per Amadeus non è tutto oro quello che luccica. Ecco, infatti, che deve fare i conti con un confronto diretto, che non lascia scampo. È stato lui stesso ad ammettere di essere stato preso a mazzate. Scopriamone di più insieme.

Rivelazione shock di Amadeus

Chissà chi è, il programma che conduce Amadeus sul Nove, è stato teatro di una confessione spiazzante del conduttore. A partecipare al game show, in una delle ultime puntate, sono stati Ida Di Filippo e Gianluca Torre, i due agenti immobiliari dell’amatissimo Casa a prima vista. In onda su RealTime, il format ha raggiunto un successo indescrivibile e sono sempre di più le persone che si appassionano a questo programma. Per tale motivo, Amadeus avrebbe confessato che non farebbe mai nulla contro di loro, altrimenti prenderebbe solo mazzate.

“Ditemelo quando partite con #CasaaPrimaVista così io non faccio niente contro di voi perchè mi date delle mazzate” 💀 #chissachie pic.twitter.com/Gh27NwFsPu — trashtvstellare (@tvstellare) January 25, 2025

Il conduttore di Chissà chi è sa bene che il suo game show ha fatto fatica a decollare e che gli ascolti registrati sono davvero miseri. Dunque, è consapevole anche che, scontrandosi con dei colossi della TV, il risultato potrebbe essere molto prevedibile. Magari, con il tempo, Amadeus riuscirà a godere di un successo maggiore sul Nove, in memoria dei vecchi tempi in Rai.