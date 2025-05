Massimo Ranieri, l’addio annunciato all’improvviso: “Tra le complicazioni…” | Neanche due interventi sono bastati

Massimo Ranieri, finalmente dopo anni l’addio annunciato all’improvviso: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso il nostro carissimo pubblico che ci segue è sempre affascinato da alcuni personaggi famosi che hanno cambiato la scena dello spettacolo italiano e della musica proprio con la loro musica ma anche con le loro storie, segno di un percorso che ha subito vari cambiamenti affinché portasse i personaggi ad esser quelli che sono oggi. Questo è il caso di Massimo Ranieri, famosissimo cantante di origine napoletana, che ha deciso finalmente di parlare di un suo problema oggi risolto: andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Giovanissimo, Massimo Ranieri ha sempre desiderato cantare tanto che lo faceva per gli aici e i giovani del suo Paese sin dalle scuole elementari. Man mano che cresceva, la voglia irrefrenabile di concedere la sua vita alla musica era davvero tanta. Pian piano, si fa spazio nel mondo musicale fino a sfornare successi incredibili tra cui uno in particolare, Perdere l’amore, la colonna sonora della vita di moltissime coppie.

Non solo musica, la vita di Massimo Ranieri è stata sì costellata da successi, ma anche da un problema di salute che gli ha cambiato notevolmente la vita ma soprattutto gliel’ha migliorata di gran lunga.

Andiamo a vedere nel corso del nostro articolo di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità sul personaggio con una intervista che ha concesso qualche tempo fa ad una testata.

Massimo Ranieri e il problema di salute: ecco di cosa si tratta

Negli anni, siamo stati abituati a vedere l’immagine di Massimo Ranieri sempre forte, bella e distinta, anche se dietro il suo sorriso c’è stato un grosso problema di salute che, il cantante, ha voluto spiegare ai microfoni di Ok Salute e Benessere. Ha spiegato quanto fosse pbrutto ritrovarsi su un tavolo operatorio all’improvviso con forti dolori allo stomaco, ritenendo che fosse caffe a stomaco vuoto, ma in realtà c’era molto di più.

Nonostante le cure palliative dei dottori, il cantante continuò a soffiare di forte mal di stomaco sino alla notte quando arrivò l’ambulanza e lo operarono, come lui stesso ha raccontato: “Quindi, il nulla. Le luci che ti sparano addosso quando sei sul lettino operatorio, l’ago nella vena, il terrore di non risvegliarti e la consapevolezza che per un certo tempo è come essere morto. Il chirurgo mi tolse venti centimetri di intestino, un intero pezzo ormai andato in necrosi. Avevo una diverticolite. Nel mio caso acuta. Significa che una parte di intestino si era perforata e mi stava facendo venire una peritonite”.

La soluzione

Dopo questo problema di salute, Massimo Ranieri ha rivelato come ha cambiato la sua vita partendo dalle piccole cose.

Ha confessato: “Da allora ho ridotto il fumo, passando dalle trenta sigarette al giorno di sette anni fa alle otto di oggi. Adesso peso 78 chili e invece non dovrei superare i 73. Ma con la mia dieta personale, per carità non quella dello specialista, ché non ne ho bisogno.

Basta un’alimentazione a base di pesce e, soprattutto, di verdura a tonnellate per tenere l’intestino pulito, mentre di carne ne serve poca e solo bianca”.