Allarme in Vaticano, esce dall’ospedale più a pezzi di prima: il dettaglio dice tutto sullo stato di salute del pontefice

Più di un mese ricoverato in ospedale, le prime foto diffuse: giunge una novità si assoluta importanza su salute e futuro di Papa Francesco.

La situazione di salute del Papa è al centro dell’interesse mondiale.

Anche per questo le illazioni in merito alla sua situazione sono numerose.

Ormai è passato più di un mese da quando il pontefice è entrato al Gemelli.

La struttura romana è una delle eccellenze italiane. Diverse informazioni sono trapelate nelle ultime ore.

Il messaggio del Papa dal Gemelli di Roma, le intenzioni per il futuro

A diffondere questa news è niente di meno che National Geographic Spagna. Nell’articolo si parla piuttosto nel dettaglio delle condizioni di salute di Papa Francesco. Probabilmente le informazioni che sono state fatte trapelare vogliono anche rassicurare coloro che hanno iniziato a credere a qualche “teoria del complotto” secondo cui il Pontefice sarebbe deceduto già da tempo. Probabilmente anche forte della piena consapevolezza in merito alle sua condizioni di salute, Papa Francesco avrebbe preso una decisione fondamentale.

Secondo l’articolo, il Pontefice non sarebbe intenzionato di dimettersi dalla propria carica. Non bisogna dimenticare, infatti, che questo Papa aveva in serbo una serie di azioni piuttosto incisive sulla rotta della Chiesa Cattolica. La notizia della mancanza di volontà di ritirarsi si apprenderebbe dall’annuncio fatto dalla Sala Stampa del Vaticano: ecco cosa è stato rivelato.

Nessun addio per Papa Francesco: tutti i suoi programmi ancora validi

La lunga assenza del Papa ha alimentato una serie di speculazioni riguardanti la continuazione del suo mandato. Molti ricordano in modo vivido quanto accaduto, infatti, con Papa Benedetto XVI, che rinunciò alla carica di Capo della Chiesa Cattolica. Lo stesso Papa Francesco, comunque, ha più volte parlato di eventuali dimissioni. Alcuni fonti a lui vicine, così è riportato da National Geographic Spagna, avrebbero dichiarato che non c’è niente di più lontano dalla realtà visto una decisione presa la Pontefiche che costituirebbe un importante indizio.

Proprio lo scorso martedì, infatti, Papa Francesco ha approvato dall’Ospedale un nuovo processo triennale per valutare le riforme della Chiesa cattolica. Questo sarebbe stato interpretato come segnale di una volontà di continuazione. Le condizioni di salute del Papa, comunque, sembrano migliorare, seppure la sua mano destra presenta un gonfiore, evidente anche nella foto pubblicata. Dopo l’angelus della scorsa domenica, durante il quale è stato letto un messaggio del Pontefice, è stata pubblicata una fotografia che lo vede intento alla celebrazione della messa domenicale in Ospedale.