Pensioni più ricche a Luglio 2025: a quanto ammontano i prossimi cedolini

C’è una fantastica notizia per i pensionati di luglio: la retribuzione si fa più ghiotta, grazie a queste integrazioni.

Così come un dipendente attende con ansia lo stipendio, un pensionato attende che gli venga versata la sua retribuzione.

Di mese in mese, sono gli anziani che ricevono la loro pensione, grazie alla quale riescono a vivere una vita dignitosa. Ovviamente, il valore della quota che si riceve è proporzionata ai contributi versati nel periodo attivo lavorativo.

Ad ogni modo, pare che nel mese di luglio ci sarà una grandissima novità, legata a un incremento delle cifre versate. Si prospettano pensioni più ricche per il prossimo mese.

Tenere sotto controllo il cedolino

Come abbiamo già detto, il fattore pensione accomuna gran parte dei cittadini che, ogni mese, si trovano a ricevere, puntualmente, la parte che gli spetta. Per avere tutto sotto controllo e sapere, prima del tempo, quando arriverà la pensione e a quanto ammonterà, puoi collegarti al sito dell’INPS e visionare la tua situazione. Nell’area MyINPS, accedendo con SPID o CIE, avrai modo di selezionare la voce “Prestazioni” e, poi, quella “Cedolino pensione“.

Ed è proprio qui che troverai tutte le informazioni necessarie. Farlo è davvero semplice e intuitivo, e può essere di grande aiuto per coloro che vogliono farsi un’idea di quello che riceveranno, mese dopo mese. Ora, se ti colleghi sul sito dell’INPS e accedi alla tua area personale, vedrai che la pensione del mese di luglio avrà una maggiorazione. La cifra è più ghiotta e i pensionati sono più felici. Scopriamo insieme perché.

Una new entry nelle pensioni di luglio

Il motivo per il quale, nel mese di luglio, le pensioni saranno più alte, è legato al versamento della quattordicesima. Non solo i dipendenti, ma anche i pensionati hanno diritto a questo trattamento. Tale integrazione viene riconosciuta, dall’INPS, a tutti i pensionati che soddisfano determinati requisiti e si tratta di una mensilità aggiuntiva alla pensione. È importante sapere che la quattordicesima è destinata esclusivamente a pensioni erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria o analoghe gestioni e che non è tassata, né concorre a determinare ulteriori trattenute o recuperi.

Coloro che avranno diritto a questo pagamento in più sono i pensionati che hanno almeno 64 anni, compiuti entro il 31 luglio 2025 per pensioni private, o entro il 30 giugno per quelle pubbliche/ex-INPGI. Inoltre, il reddito annuale non deve essere superiore a 15.688,40 euro. Se il reddito dovesse essere superato di poco, la somma verrà comunque riconosciuta, ma con una riduzione dell’importo. Per ricevere il pagamento, non devi fare nulla, perché questo verrà versato in modo automatico, nel mese di luglio per tutti coloro che hanno compiuto 64 anni entro il 31 luglio e nel mese di dicembre per coloro che maturano i requisiti tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, o diventano pensionati nel corso dell’anno.