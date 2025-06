Aloni neri nei Sandali: come pulirli e farli tornare nuovi come appena comprati

È ufficialmente aperta la stagione dei sandali: scopri come pulirli alla perfezione e liberarti di quegli antiestetici aloni neri.

I sandali, in estate, sono un vero must. Pratici, versatili e comodi, questi possono essere indossati con qualunque outfit.

Ideali durante il giorno, per una passeggiata in centro con le amiche, si trasformano nella calzatura perfetta anche per la sera, per un aperitivo o per una cena all’aria aperta.

L’unico difetto dei sandali è il fatto che questi tendono a sporcarsi. Sulla superficie, dove poggi la pianta del piede, si creano degli aloni neri, davvero brutti da vedere.

Fortunatamente, però, esiste uno stratagemma per eliminarli e far tornare i sandali come nuovi. Ecco come fare.

Sandali in sughero: pro e contro

Come abbiamo già detto, i sandali sono alla base dell’armadio estivo. Si tratta di un paio di scarpe unisex, che si presta alla perfezione sia per gli uomini che per le donne. In commercio, ci sono diversi brand che producono modelli del genere, riscuotendo un grandissimo successo. Il sughero è comodo e traspirante, ma è anche molto delicato e necessita di manutenzione.

Purtroppo, annerisce in fretta, anche e soprattutto a causa del sudore dei piedi. Se a questo aggiungiamo il fatto che vengono esposti alla luce del sole, otteniamo un materiale fragile, che tende a seccarsi, a diventare meno morbido e a catturare qualsiasi tipo di batteri e odori. Sebbene sia difficile da mantenere in buone condizioni, il sughero continua a essere una delle scelte più amate da chi non riesce a rinunciare al connubio tra stile e comodità.

Come eliminare gli aloni neri dai sandali

Se i tuoi sandali perdono la loro bellezza originaria, non demordere, perché c’è un trucchetto per farli tornare come una volta. Ti basterà utilizzare bicarbonato di sodio e succo di limone. Il primo è perfetto per sbiancare, mentre il limone andrà ad agire su macchie e aloni. Inoltre, il bicarbonato assorbirà anche l’umidità e neutralizzerà i cattivi odori.

Crea una pasta cremosa, unendo due cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di limone. Dopodiché, spalma il composto sulla superficie e lascia agire per un’ora. Dopodiché, risciacqua e lascia asciugare i sandali all’aria aperta, senza esporli ai raggi diretti del sole. Per ammorbidire il sughero, poi, puoi utilizzare l’olio d’oliva. Versane qualche goccia al centro del plantare e massaggia la superficie con la mano. Alla fine, elimina l’olio in eccesso con un panno morbido e indossa i tuoi sandali, perfettamente morbidi, splendenti e inodore.