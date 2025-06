Albume d’Uovo: ora su Tik Tok è scattata la moda di usarlo per la SKINCARE | Anche i vip lo fanno

I social non smettono di lanciare mode: anche quello che sembra più assurdo diventa tendenza, come le uova per la skincare.

I social, oramai, sono diventati una sorta di canale attraverso il quale diffondere mode e tendenze. Difatti, sono molti gli utenti che si lasciano influenzare anche dalle cose più assurde, solamente perché vengono sponsorizzate da qualche influencer.

Così come diventano virali prodotti da acquistare, lo diventano anche delle pratiche alquanto strampalate e inusuali.

È questo il caso dell’albume d’uovo utilizzato per la skincare. Anche i vip hanno ceduto a questa moda e gli utenti di Tik Tok non possono farne più a meno.

Ascolta e rispetta la tua pelle

Quando inizi una qualsiasi skincare, è importante sapere da che base si parte. La tua pelle merita rispetto ed è per questo che va conosciuta e testata. Ci sono persone che hanno la pelle grassa, qualcun altro ce l’ha secca, mentre qualcuno fin troppo sensibile. In quest’ultimo caso, occorre prestare davvero molta attenzione al tipo di prodotti che si utilizzano per prendersi cura di essa.

Per questo, è opportuno fare attenzione alle mode che si diffondono sui social e non dare per scontato che tutto ciò che è naturale sia anche sicuro. Dopotutto, esistono molte combinazioni casalinghe per creare miscele da utilizzare sulla pelle, ma non è detto che tutte siano adatte alla tua. Prima di applicare qualunque trattamento o qualunque ingrediente sul tuo viso, consultati con un dermatologo e scegli cosa è meglio per te.

Albume d’uovo e skincare: moda o rivoluzione?

Dopo aver capito come è fatta la tua pelle, puoi testare la nuova moda del momento. Su Tik Tok, non fanno altro che spopolare video in cui influencer e vip applicano l’albume d’uovo sul viso. In questi contenuti, c’è chi monta l’albume, chi lo spalma con cura e chi lo stratifica con la carta velina. Il risultato sperato è quello di un effetto lifting homemade, con pori ristretti, pelle più liscia, rughe appianate. Chiaramente, l’uovo non fa miracoli e non può essere sostituito a una vera e propria cura, come quella che si fa in caso di acne.

Inoltre, l’effetto liftante non è duraturo, ma solamente temporaneo. Non c’è alcuno studio che attesti che, con l’albume d’uovo spalmato sul viso, si possano ridurre i segni del tempo. Per di più, la pelle potrebbe essere esposta ad alcuni rischi, come reazioni allergiche e infezioni gastrointestinali potenzialmente gravi, legate alla salmonella. Questo batterio danneggia lo stomaco se viene ingerito, ma anche se viene semplicemente a contatto con la bocca. Per questo, la prossima volta che penserai di fare una skincare con l’uovo, pensaci due volte e presta attenzione a come lo applichi.