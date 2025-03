Abbonamento TV a pagamento, straccialo con la nuova pagina web gratuita: è meglio di un’antenna parabolica

Decine di abbonamenti contro una pagina web a costo zero? Non ci sono conti da fare: disdici tutto e goditi lo streaming gratis.

Dopo il boom di Netflix sono state numerose le piattaforme che hanno cavalcato l’onda dello streaming on demand.

Il mercato è vicino alla saturazione.

Basta pensare a Chili, Prime Video, Disney+, Apple TV e moltissimi altri che hanno creato un proprio servizio.

A suon di esclusive, questi giganti dell’entertainment hanno portato tantissimi ad abbonarsi. Ora, però, si sta diffondendo un’altra soluzione che sbaraglia la concorrenza.

Aumenti di prezzo, inserzioni pubblicitarie: addio streaming a pagamento, benvenuta TV gratuita

Netflix, seguito da Prime Video e altri, ha sfidato il mercato arrivando a inserire spot pubblicitari nel suo abbonamento standard. L’azienda, inoltre, ha deciso di eliminare la possibilità di condividere gli account, se non con un altro costo aggiuntivo. Anche questa scelta è capostipite rispetto a decisioni simili di altre piattaforme. Insomma, la situazione dei servizi di streaming a pagamento sembra essere sempre meno conveniente per gli utenti.

Ancora non si è verificato un annullamento di massa degli abbonamenti, ma questa eventualità è più vicina di quanto pensiamo. I continui aumenti degli abbonamenti stanno rendendo il mondo dello streaming a pagamento sempre meno sostenibile. A rendere il tutto ancora più precario è sbucato un concorrente apparentemente senza difetti. Si tratta di una pagina web che è in grado di far accedere l’utente a migliaia di canali gratuitamente.

Tutto gratuito, tutto legale: non si può chiedere di più a questo servizio online

La pagina web di cui parliamo si chiama Worldstvmobile, e permette di accedere gratuitamente a più di 3.000 canali trasmessi da tutto il mondo. Non è necessario scaricare alcun software né applicazione per poter accedere ai contenuti: tutto è disponibile direttamente dal vostro browser. La pagina è sviluppata da IPTV-ORG, che ha avuto, e deve tutt’ora sostenere, un certo scontro con i servizi di streaming a pagamento.

La pagina Worldtvmobile è di utilizzo assai intuitivo. L’interfaccia presenta, sulla sinistra, un elenco di paesi del mondo tra i quali si può scegliere. Sulla destra, invece, sono elencate le categorie di contenuti, come azione, commedia, romantici, reality e molto altro. Inoltre, vi è un altro elenco fondamentale, che è proprio quello dei canali tra cui è possibile scegliere: questi sono disposti in ordine alfabetico. Una volta scelto il canale basterà cliccarvi sopra e attendere che avvenga la sintonizzazione.