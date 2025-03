Acqua miracolosa, immergi la faccia per 10 secondi in questa bacinella | Lo fanno tutti i dottori prima di dormire

Basta un semplice rimedio casalingo per eliminare tutti i segni dello stress: l’acqua miracolosa riduce il cortisolo

I ritmi frenetici della routine, i continui impegni quotidiani e professionali, lo stress e l’alimentazione non sempre equilibrata possono provocare delle conseguenze per la pelle.

La pelle del viso appare affaticata e le occhiaie diventano sempre più evidenti. E’ necessario adottare delle strategie per donare luminosità e freschezza all’epidermide.

In commercio ci sono centinaia di prodotti per la skincare e ognuno di questi svolge una specifica funzione ed è adatto ad una tipologia di pelle.

Spesso, però, possono essere eccessivamente costosi e non sempre donano i risultati sperati.

I segni inconfondibili di una pelle del viso stressata

La stato di salute dell’epidermide dice molto sul benessere emotivo delle persone. Spesso, una stanchezza accumulata o un periodo di forte stress causa eruzioni cutanee, secchezza della pelle o peggio ancora un incarnato spento e grigiastro.

Esistono diverse soluzioni efficaci per far splendere la pelle del viso, ma non è necessario spendere una fortuna in prodotti commerciali. Basta utilizzare l’acqua miracolosa che elimina definitivamente il cortisolo e stimola il nervo vago in pochi istanti.

Elimina lo stress dal tuo viso con l’acqua miracolosa

La cura della pelle del viso è essenziale non solo per una questione estetica, ma aiuta anche a sentirsi meglio con se stessi e ad eliminare ogni segno dovuto allo stress. In pochi però conoscono il rimedio dell’acqua miracolosa che in pochi istanti dona lucentezza e freschezza all’epidermide. Basta prendere una bacinella abbastanza spaziosa e riempirla con dell’acqua fredda. Dovrai immergere il viso per circa 10 secondi e ripetere l’operazione almeno tre volte. In poco tempo noterai un cambio improvviso poichè le basse temperature aiutano a contrarre i vasi sanguigni attraverso la stimolazione vagale.

Come riporta l’account Facebook @CB Coaching – Anti inestetismi, il nervo vago è uno dei più importanti del sistema parasimpatico e di conseguenza, è anche il responsabile della digestione, della guarigione e dello stato di riposo. L’immersione del viso in acqua fredda, anche chiamato “riflesso da immersione“, rallenta i battiti cardiaci e consente di ridurre drasticamente i livelli di cortisolo, garantendo un maggiore rilassamento. Dunque, anziché spendere centinaia di euro per i prodotti di bellezza, è consigliabile provare questo semplice rimedio casalingo per ottenere dei benefici immediati. In circa 3o secondi la pelle del viso tornerà a splendere con un colorito uniforme e fresco.