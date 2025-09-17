Medicinali senza ricetta: come assumerli in sicurezza

Anche i farmaci da banco hanno rischi: consigli pratici per usarli bene, senza abusi né ignorare interazioni o condizioni personali.

I farmaci senza obbligo di ricetta (OTC o SOP) sono strumenti validi per auto-curarsi nei casi lievi, ma “non sono caramelle”: ogni uso scorretto può causare danni. Serve consapevolezza sul rapporto beneficio / rischio, consulto con farmacista, attenzione a dosaggi, tempi e condizioni personali. Ecco cosa sapere per assumere questi farmaci in sicurezza.

Cos’è un medicinale OTC/SOP e quali sono i rischi

I farmaci OTC (Over The Counter) e SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) non richiedono ricetta medica e sono utilizzabili autonomamente per disturbi comuni (mal di testa, raffreddore, indigestione, etc.). Tuttavia, il fatto che siano liberamente acquistabili non li rende esenti da rischi: assunzione errata, sovradosaggi, interazioni con altri farmaci, condizioni cliniche che li rendono inappropriati (come gravidanza, allergie, insufficienze renali o epatiche).

Devono essere riconoscibili tramite bollini o simboli sulle confezioni, per distinguere da altri prodotti (integratori, cosmetici o farmaci con obbligo di prescrizione). Il farmacista può offrire supporto e consigli, specie se si assumono più farmaci contemporaneamente.

Buone pratiche per usarli responsabilmente

Leggere sempre il foglietto illustrativo: indicazioni su dose, tempi, controindicazioni e interazioni.

Utilizzare la dose minima efficace per il tempo più breve possibile.

Non superare le dosi consigliate, anche se i sintomi persistono oltre il tempo previsto.

Consultare il farmacista o il medico se si soffre di altre patologie o si assumono altri farmaci.

Evitare automedicazioni in gravidanza, allattamento, nei bambini o persone anziane senza parere professionale.

I medicinali senza ricetta sono utili e comodi, ma vanno trattati con rispetto: informazione, moderazione e attenzione alla propria salute sono fondamentali per usarli senza correre pericoli.