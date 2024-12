Altro che una sana abitudine: lo fai tutto il giorno e non immagini i rischi che corri | Per gli esperti devi smettere subito

Questa bevanda può provocare gravi problemi di salute: non è una sana abitudine come molti possono pensare

Vivere in salute è certamente una delle priorità di ognuno di noi, ma è essenziale prendersi cura di se stessi adottando delle buone abitudini quotidiane.

Mangiare sano ed in modo equilibrato, dedicare del tempo all’attività fisica e godersi i momenti di relax sono solo alcune delle azioni che aiutano a migliorare il proprio benessere.

Anche il riposo è essenziale per una vita sana. Le ore dedicate al sonno e la qualità del riposo influiscono sull’umore e sull’organismo di ognuno di noi.

Tuttavia, esistono moltissime altre azioni che compiamo giornalmente che possono provocare potenziali problemi per la nostra salute.

Mantenere il corpo idratato ed in salute

Le buone abitudini giornaliere ci aiutano a vivere la vita in salute ed alcune pratiche dovrebbero essere inserite nella routine quotidiana. Ogni esperto nel campo medico consiglia di idratarsi e bere molta acqua per garantire il corretto funzionamento del proprio organismo.

Anche l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), come riporta il sito del Ministero della Salute, sottolinea l’importanza di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno per le donne e 2,5 litri per gli uomini. In alternativa, si può anche ricorrere agli alimenti come frutta e verdura che sono ricchi di acqua.

L’errore da non commettere più: i rischi per la salute sono elevati

Idratarsi è fondamentale per il benessere e la salute fisica, come afferma anche l’EFSA. Esiste però un’abitudine giornaliera che, secondo gli esperti, è tutt’altro che sana. Si tratta delle bevande consumate a temperature eccessivamente elevate come ad esempio il thè, le tisane, il caffe molto caldo. La dietista Patrizia Gaballo ha dichiarato: “In letteratura sono presenti studi che evidenziano che consumare acqua a temperature molto elevate, come può essere la classica tazza di tè o di tisana bollenti o il caffè molto caldo, potrebbe comportare dei rischi“.

Recentemente, sui social network come Tik Tok è spopolata la tendenza di bere acqua calda per favorire la digestione ed il corretto funzionamento dell’organismo. Secondo la medicina cinese e ayurvedica, questa pratica può portare moltissimi benefici alla salute. Gli esperti dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), però, non sono d’accordo ed hanno classificato le bevande calde come potenzialmente cancerogene. “Studi scientifici suggeriscono che il consumo di bevande a temperature molto elevate possa incrementare il rischio di tumore all’esofago. Il calore elevato è stato identificato come un fattore che rende queste bevande potenzialmente pericolose“: sono le parole riportate dal sito web “lacucinaitaliana.it“.